De discussie over de nefaste impact van de babyboomergeneratie voeren wij ook met onze generatie Y-zonen. Toen ik hun onlangs een pro-boomer-stukje uit de NRC stuurde kwam het antwoord per kerende app: „Boomerblaadje.”

