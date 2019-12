Fitte Denzel Curry laat Tilburg trillen

Hiphop Denzel Curry Gezien: in 013, Tilburg, 08/12 ●●●●●

Rapper Denzel Curry gaf al twee concerten op festival Woo Hah! met shows vol spirit bombs, zoals hij het zelf noemt; massale ontladingen die zorgen voor een golf van energie. In de Beekse Bergen werden die zelfs zichtbaar, door het continu opstuivende zand als er op het veld vóór hem weer ergens een moshpit ontstond.

In 013 was het zondag niet anders. De energie van de vierentwintigjarige uit Miami is voelbaar tot aan de bar achterin de grote zaal, en de bassen dreunen onder de voeten van de bezoekers. Denzel stuitert continu over het podium en schreeuwt zijn felle raps zonder schor te worden. Op wonderbaarlijke wijze maakt hij vloeiende zinnen waar ieder ander over z’n woorden zou struikelen. Het momentje voor collega-artiest Juice WRLD, die op de dag van het optreden overleed, is rustiger. Een minuut lang is het muisstil in 013.

Het is het enige moment dat hij regisseert. De rest van de avond voedt hij zich met de energie van het publiek. Dat maakt midden in een nummer een grote cirkel om vervolgens op de drop collectief naar elkaar toe te springen. Het duurt dan ook niet lang voordat een eerste groep jongens een vriend begeleid die een tand door zijn lip heeft. „Ik probeer het energieniveau hier door het dak te laten gaan”, roept de fitte Curry precies op dat moment.

De enorme vaart in de show draagt daaraan bij. Met ‘Ultimate’ (dat voluit meegescandeerd wordt) en zijn cover van ‘Bulls On Parade’ van Rage Against The Machine sluit hij na een uur af. Denzel Curry heeft niet veel nodig; met slechts een dj, een microfoon en een hoop eigenzinnige nummers bewijst hij naast in de studio ook op het podium een absolute ster te zijn.

Denzel Curry’s versie van Rage Against the Machine’s Bulls on Parade: