De Nationale Opera biedt freelance koorleden contract aan

Freelance koorleden van De Nationale Opera & Ballet (DNO) kunnen vanaf augustus per operaproductie een tijdelijk arbeidscontract krijgen. Dat heeft de organisatie maandag aan de zangers laten weten. De zzp-koorleden stapten vorige maand, gesteund door de Kunstenbond, naar de rechter over hun arbeidspositie binnen het kunstinstituut. Zij wilden dat de rechter zou oordelen of hun werk wel voldoende verschilt van dat van de vaste koorleden om de freelance-positie te rechtvaardigen.

De rechtszaak loopt nog, maar De Nationale Opera lijkt de zangers nu tegemoet te komen. DNO hoopt zo de rechtszaak overbodig te maken.

Eerder was al aangekondigd dat de tarieven voor freelancers vanaf januari met meer dan 15 procent worden verhoogd. En nu krijgen deze koorleden dus ook de mogelijkheid op tijdelijke contracten te werken. DNO hoopt dat koorleden zelf kunnen beslissen of ze hier gebruik van willen maken, of dat ze hun werkzaamheden per uur blijven factureren.

Of het aanbod voor de vakbond voldoende is om van verdere rechtsstappen af te zien, dat moet nog blijken. De rolzitting is geweest op 29 november. Toen kreeg het operahuis nog zes weken de tijd om een antwoord te formuleren, volgens de Kunstenbond. De twee partijen zijn sinds de rechtsgang niet meer in onderhandeling.

Koorledenopstand

De freelance-koorledenopstand ontstond omdat er een significant verschil is tussen de honorering van vaste en zzp-zangers. Waar de vaste koorleden een uurtarief van gemiddeld 44,50 euro krijgen, lag dit van de freelancers afgelopen jaar tussen de 32 en 35 euro, volgens DNO zelf, en op 25 euro volgens de Kunstenbond. Komend jaar stijgen de uurlonen naar 37 en 41 euro, aldus DNO. De vakbond wil dat het uurtarief naar 65 euro gaat, aldus de bondswoordvoerder in november in Trouw.

Het lagere tarief knelt vooral in premies en afdrachten voor sociale zekerheid, waar de zzp’ers zelf verantwoordelijk voor zijn. De vaste koorleden krijgen niet de hele 44,50 euro per uur op hun rekening bijgeschreven, maar sparen met dit bedrag wel voor hun pensioen, ziekte, vakantie, en arbeidsongeschiktheid. Het operahuis zegt nu „bereid” te zijn voor freelancers „te zoeken naar een passende opslag ter compensatie van afdracht van premies”.

Een ander probleem was dat freelancers hun voorbereidingstijd, zoals schminken voor een uitvoering, niet konden factureren. In het nieuwe tarief is hier volgens de opera „rekening mee gehouden”. Of dit betekent dat de uren komend jaar wel uitbetaald gaan worden, zegt de opera niet.

Duurdere kaartjes?

De Nationale Opera kijkt nog of en in welke mate de tariefstijging eventueel doorberekend gaat worden in de prijs voor operakaartjes. „Welke keuze en maatregelen precies gemaakt zullen worden, vergt een zorgvuldige afweging”, laat de woordvoerder weten.

Er zijn momenteel twee koren bij De Nationale Opera, één vast, met zo’n vijftig leden, en één freelance, met zo’n zeventig leden. Volgens de Opera zijn de twee koren niet helemaal gelijk, zangers in het vaste koor moeten over „solistische kwaliteiten” beschikken en „volledig beschikbaar” zijn. De zangers in de freelance ploeg worden er, afhankelijk van het aantal benodigde zangers, per productie bij gevraagd. Sommige zangers werken al meer dan twintig jaar freelance voor De Nationale Opera.