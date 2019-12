China weert Amerikaanse computers

Chinese overheidsinstellingen hebben drie jaar de tijd om hun buitenlandse computers en software te vervangen door Chinese. Dit heeft de Britse zakenkrant Financial Times gemeld op basis van Chinese bronnen.

Het is onduidelijk hoe lang deze opdracht al bestaat, maar het is de eerste keer dat deze, of een soortgelijke boodschap om vooral Chinees te kopen, in de openbaarheid komt.

Chinese instellingen moeten handelen naar wat de 3-5-2-regeling wordt genoemd: volgend jaar moet 30 procent van de apparatuur en software worden vervangen, het jaar erna 50 procent en in 2022 de laatste 20 procent.

Minimale afhankelijkheid

De maatregel is een nieuwe stap in wat de ‘ontkoppeling’ (decoupling) wordt genoemd. Daarbij maken de Verenigde Staten en China zich van elkaar los en minimaliseren zij hun onderlinge afhankelijkheid. De handelsoorlog tussen de twee landen, waarbij tarieven over en weer zijn ingesteld en opgehoogd, is nog niet dicht bij een oplossing.

Eerder was er het nieuws dat elektronicagigant Huawei zijn nieuwste mobiele telefoon heeft gemaakt zonder enig Amerikaans onderdeel. Daarvoor verbood de Amerikaanse regering bedrijven om zaken te doen met Huawei, vanwege mogelijke veiligheidsrisico’s. Ook bedrijven als elektonicafirma ZTE staan inmiddels op de Amerikaanse zwarte lijst.

Washington dringt er ook bij Europese landen op aan om geen Huawei-apparatuur te gebruiken bij de aanleg van het nieuwe mobiele netwerk 5G. Het risico op ‘achterdeuren’ in de apparatuur of software die informatie naar de Chinese overheid doorsluizen zou te groot zijn. Ook Beijing zou de tegenmaatregelen om het buitenland te weren nemen om afhankelijkheid te voorkomen en de veiligheid van systemen te borgen.

Geen alternatief

Volgens de FT is nog te bezien of China volledig in zijn opzet slaagt. Software van Microsoft is dermate dominant dat een alternatief niet zomaar voorhanden is. Hetzelfde geldt voor besturingssysteem Android voor mobiele telefoons. Chinese alternatieven zijn er, maar zijn nog lang niet overal doorgevoerd.

De hoop op de financiële markten dat China en de Verenigde Staten nog voor het eind van het jaar een voorlopig compromis sluiten in de nu lopende handelsoorlog slinkt intussen. Hoewel Chinese functionarissen de afgelopen weken herhaaldelijk hintten op een eerste stap naar een oplossing, liet president Trump juist doorschemeren dat het wat hem betreft pas na de volgende Amerikaanse verkiezingen wordt, van november 2020. Dat betekent overigens niet dat een doorbraak, gezien het wispelturige beleid in Washington, uitgesloten is.