Vitesse en Feyenoord scoren niet, gelijkspel in Gelredome

Vitesse en Feyenoord zijn zondag in GelreDome niet tot scoren gekomen. Met het 0-0-gelijkspel deed met name Feyenoord zich tekort. De Rotterdammers hadden veruit de beste kansen maar slaagden er niet in Vitesse-doelman Remko Pasveer te passeren. Vitesse zag spits Tim Matavz in de elfde minuut een strafschop missen.

De Arnhemse ploeg pakte na vijf nederlagen voor het eerst weer een punt. Dat deed de ploeg met Joseph Oosting als coach op de bank. Hij verving Leonid Sloetski, de Rus die vorige week opstapte. Dick Advocaat behield zijn ongeslagen status. Onder de opvolger van Jaap Stam haalde Feyenoord elf punten in vijf duels.

De openingsfase was voor de thuisploeg die al in de elfde minuut de kans kreeg om op voorsprong te komen. Het was arbiter Pol van Boekel ontgaan dat Feyenoord-doelman Nick Marsman Riechedly Bazoer omver had geduwd. Pas toen het spel minuten later stillag kon de VAR ingrijpen. Matavz kreeg de kans vanaf elf meter raak te schieten, maar Marsman stopte de bal. Al was hij aanvankelijk volgens Van Boekel te vroeg van zijn lijn gekomen. De VAR toonde het tegendeel aan, waardoor Matavz geen tweede kans kreeg.

Doelpunt ging niet door

Niet veel later had het alsnog 1-0 kunnen zijn, maar Bazoer raakte de lat boven Marsman. Halverwege de eerste helft kantelde het duel. Feyenoord kreeg kansen: via Nicolai Jørgensen, die wild naast schoot, via Jens Toornstra die uit een vrije trap de lat raakte.

Ook na rust bleven de beste kansen voor Feyenoord en was het eigenlijk een wonder dat het na 70 minuten nog 0-0 stond. Steven Berghuis schoot op aangeven van Tyrell Malacia net naast, Luis Sinisterra schoot tegen doelman Pasveer op, die ook op een kopbal van Eric Botteghin een hand tegen de bal kreeg.

Sinisterra kreeg de bal wel in het doel nadat Orkun Kökcü tegen de onderkant van de lat had geschoten. Het doelpunt ging niet door omdat Jørgensen eerst de bal nog had beroerd en in buitenspelpositie had gestaan.

Kort voor tijd kreeg Bryan Linssen aan de andere kant nog een goede mogelijkheid. De aanvoerder schoot voorlangs waardoor een overwinning voor de thuisploeg uitbleef. (ANP)