Veelbelovende rapper Juice WRLD (21) overleden

Rapper Juice WRLD is zondagochtend (lokale tijd) op 21-jarige leeftijd overleden, hij gold als een belangrijk talent. Jarad A. Higgins, zoals zijn echte naam luidt, zakte op een vliegveld in Chicago in elkaar en overleed kort daarna in een ziekenhuis. Zijn doodsoorzaak is niet bekend, melden internationale media en persbureaus.

De artiest, die krap een week geleden 21 jaar werd, kwam tevens uit Chicago. De politie is een onderzoek gestart naar zijn dood.

Juice WRLD stond afgelopen zomer nog op Lowlands en vorig jaar op hiphopfestival WOO HAH!. Zijn hiphop onderscheidde zich onder andere door invloeden van emorock. Hij begon zijn carrière door muziek te uploaden op SoundCloud. Met zijn hits ‘Lucid Dreams’ en ‘All Girls Are the Same’ op deze streamingwebsite trok hij in 2018 de aandacht van platenlabels. Datzelfde jaar werd Juice WRLD ook de meest gedraaide artiest op SoundCloud.

Afgelopen mei werd hij tot Top New Artist bekroond tijdens de Billboard Music Awards, omdat Juice WRLDs nummers vijfentwintig keer de top 100 wisten te halen in slechts twee jaar tijd. Juice WRLD heeft twee studioalbums opgenomen met het label, Goodbye & Good Riddance en Death Race for Love.

Internationale muzikanten hebben geschokt gereageerd op de plotselinge dood van de jonge artiest. De Canadese hiphopvedette Drake deelde zijn foto op Instagram: