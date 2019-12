Toestand vijfjarig slachtoffer ontploffing Coevorden stabiel

De toestand van de vijfjarige jongen die zaterdag onder het puin van een ingestort pand in Coevorden vandaan werd gehaald, is inmiddels stabiel. Dat meldt de gemeente zondag. De jongen ligt nog in het ziekenhuis, waar zijn familie hem bijstaat.

De gemeente laat weten contact te hebben gehad met de familie van de jongen. Zijn vader, die eveneens gewond raakte, is de eigenaar van de grillroom die zaterdagmiddag rond 15.00 uur ontplofte en instortte. De jongen werd in „zorgwekkende toestand” naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar.

Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk, de politie gaat maandag verder met het onderzoek naar de ontploffing. Alle omwonenden mochten zaterdagavond nog terug naar hun woningen, nadat die weer waren aangesloten op gas, water en elektriciteit. Burgemeester Bert Bouwmeester sluit het bericht af met een woord van dank. „Als burgemeester wil ik de inwoners bedanken voor al het medeleven en de warme reacties richting de familie en de hulpverleners.”

Lees ook: Vijfjarig kind gered uit puin ingestorte grillroom Coevorden