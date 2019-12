The Favourite grote winnaar Europese oscars

De film The Favourite is zaterdag uitgeroepen tot beste Europese film van het jaar. Het kostuumdrama met Olivia Colman, Rachel Weisz en Emma Stone sleepte in totaal acht prijzen in de wacht bij de European Film Awards (EFA). De Griekse regisseur Yorgos Lanthimos werd in Berlijn uitgeroepen tot beste regisseur en actrice Olivia Colman, die in de film de rol van de koningin Anne speelt, kreeg de prijs voor beste actrice.

Ook viel de satirische film in de prijzen in de categorieën beste komedie, camerawerk, montage, kostuums en visagie. De film speelt zich af in de achttiende eeuw en gaat over de relatie tussen koningin Anne en haar adviseur en geliefde Sarah Churchill, de hertogin van Marlborough (Weisz). Er ontstaat spanning in de relatie door de komst van Sarahs jongere nicht Abigail (Stone).

The Favourite kreeg het afgelopen jaar al meer belangrijke filmprijzen. Zo kreeg de film bij de Britse Bafta’s met zeven awards ook al de meeste prijzen. Colman kwam als beste actrice uit de bus. Bij de Amerikaanse Oscars kreeg Colman de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol.

Beste animatiefilm

Bij de EFA-uitreiking in Berlijn werd de Nederlands/Spaanse co-productie Buñuel in the Labyrinth of the Turtles van Salvador Simó uitgeroepen tot beste animatiefilm. De film gaat over kunstenaar Salvador Dalí en de Spaanse regisseur Luis Buñeuel die een documentaire maken over de armste gebieden van Spanje. De prijs voor beste documentaire ging naar For Sama over de oorlog in Syrië. Antonio Banderas sleepte de prijs voor beste acteur in de wacht voor zijn rol in de film Pain and Glory.

De European Film Awards zijn de belangrijkste Europese filmprijzen en worden ieder jaar in een andere Europese stad uitgereikt. Volgend jaar worden de prijzen uitgereikt in de IJslandse hoofdstad Reykjavik.