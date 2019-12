Oekraïners houden hun hart vast bij eerste topontmoeting van Zelensky met Poetin

Het is misschien wel de spannendste dag in de korte politieke carrière van de Oekraïense president Voldymyr Zelensky. Maandag spreekt hij in het Parijse Elysée voor het eerst met zijn Russische collega Vladimir Poetin. Op tafel ligt een hervatting van het zogeheten ‘Normandië-overleg’: de vredesgesprekken onder leiding van de Franse president Macron en de Duitse kanselier Merkel, die een uitweg moeten verschaffen uit het zich al vijf jaar voortslepende Donbas-conflict.

De voormalig tv-komiek Zelensky hoopt dat praten met Poetin de impasse kan doorbreken, iets waar niet iedereen in Oekraïne van overtuigd is. Steun van zijn achterban kan hij daarom goed gebruiken. „Ik zal meer zelfvertrouwen hebben [in Parijs] als ik weet dat mijn land mij steunt”, klonk het vorige week niet heel overtuigend van de man die moet bewijzen dat hij zich door Poetin niet in de luren laat leggen. De laatste maanden merkte hij al hoe moeilijk de balanceer-act is tussen de eisen van Moskou en die van zijn eigen kritische landgenoten.

Want ondanks succesjes – een gevangenenruil deze zomer – haalde Zelensky zich in september de woede van Oekraïners op de hals door in te stemmen met een omstreden stappenplan voor autonomie voor de Donbas. Volgens dat plan krijgt de oostelijke Donbas-regio een vorm van zelfbestuur door middel van ‘vrije en eerlijke’ verkiezingen onder toeziend oog van de OVSE. Daarna moet Oekraïne de controle over zijn grenzen terugkrijgen.

Weinigen die geloven dat Rusland zich aan de afspraken zal houden. Aan de top in Parijs gingen maanden van gesteggel vooraf, waarin Moskou telkens nieuwe voorwaarden op tafel legde. „Poetin geeft geen barst om de Donbas. Hij gebruikt het als Trojaans paard om Oekraïne te kunnen beïnvloeden”, schampert de Brits-Oekraïense politicoloog Taras Kuzio telefonisch vanuit Den Haag. „En vrije en eerlijke verkiezingen zijn een lachertje in een gebied dat zo gemilitariseerd is”.

Banden aanhalen

Waarom een ‘gedoemd’ vredesoverleg hervatten? Het was de Franse president Emmannuel Macron die daarop aanstuurde. Hij wil de banden met Rusland aanhalen, maar het onopgeloste conflict in Oekraïne zit hem in de weg. Macron pleit al langer voor dialoog en voor het opheffen van sancties. Zo nodigde hij Poetin, aan de vooravond van de G7 in juli, uit op een Frans kasteel om te praten over samenwerking, en pleit hij voor terugkeer van Rusland in overlegstructuren. Critici vinden dat hij Poetin daarmee een uitgelezen kans biedt om in eigen land te laten zien dat hij welkom is bij westerse leiders, zonder concessies te doen.

Oekraïners vragen zich af of hun onervaren president wel opgewassen is tegen Poetins spelletjes en tegen druk vanuit Europa. Na protesten in oktober gingen zondag opnieuw duizenden in Kiev de straat op om Zelensky te waarschuwen tegen ‘capitulatie’ aan Rusland.

Zelensky slaat daarom weliswaar een hardere toon aan richting Moskou, maar heeft verder weinig speelruimte, zegt Kuzio. „Zijn enige optie is om Macron en Merkel te laten zien dat niet Oekraïne, maar Rusland de onderhandelingen ondermijnt. Macron wil laten zien dat hij de regie in handen heeft. Maar als hij Oekraïne een slechte deal opdringt, kan dat leiden tot een nieuwe opstand”.

Muur bouwen

Ondertussen spreekt Zelensky’s team al over alternatieven als Rusland het af laat weten. Zelensky’s rechterhand Andriy Jermak trok afgelopen week in Londen een oud plan uit de kast: als Poetin niet meewerkt, zal Oekraïne een muur bouwen om Russische agressie tegen te gaan. Kuzio: „Het laat zien dat ze zelf weinig fiducie hebben in de uitkomst”.

Het was president Zelensky die zijn hachelijke situatie het beste verwoordde. Staand op een loopband in een Kievs fitnesscentrum zei hij in een videoboodschap: „Weet je, het is als rennen op een loopband… je verliest weliswaar calorieën, maar je blijft steken op dezelfde plek”.