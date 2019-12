Negentien aanhoudingen in Den Haag, meeste arrestanten minderjarig

De politie Den Haag heeft zaterdag opnieuw arrestaties verricht vanwege de aanhoudende onrust in de Hofstad. Negentien jongeren werden opgepakt in verband met geweldpleging, brandstichting en het bezit en afsteken van illegaal vuurwerk. De verdachten zijn nagenoeg allemaal minderjarig. De politie maakte zondag melding van de aanhoudingen.

Zaterdagmiddag reageerde de politie op een melding van een vuurwerkbom in Duindorp. Het vuurwerk werd vervolgens in beslag genomen. Later op de middag werden drie jongens van elf, twaalf en dertien jaar aangehouden op verdenking van het maken van een molotovcocktail. De drie zijn inmiddels vrijgelaten. De oudste twee moeten zich later bij het Openbaar Ministerie verantwoorden.

Vreugdevuren

De andere arrestanten waren allemaal in de leeftijd van dertien tot en met negentien jaar. Een zestal probeerde vuilcontainers te vernielen, en bij een controle van een grotere groep jongeren later op de avond werd zwaar vuurwerk aangetroffen. Rond middernacht waren er in Den Haag meerdere branden, de politie doet nog onderzoek naar de oorzaak. Of de negentien arrestaties verband houden met de aanhoudende onrust over de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp, wil de politie niet bevestigen.

Afgelopen week was het erg onrustig in de stad vanwege rellen. Die volgden op het besluit van de gemeente om de vuurwerkstapels met de jaarwisseling niet door te laten gaan. De gemeente gaf geen vergunning voor de vreugdevuren af. Vrijdag werden al dertien mensen aangehouden, onder meer voor brandstichting en het gooien van zwaar vuurwerk.