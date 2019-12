Minstens 43 doden bij fabrieksbrand New Delhi

Zeker 43 mensen zijn zaterdagnacht om het leven gekomen bij een fabrieksbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi. Nog eens zestien mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen met brandwonden en sommigen omdat zij rook hadden geïnhaleerd. Dat meldt persbureau AP.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. Het vuur brak rond 5:30 lokale tijd uit, veel fabrieksmedewerkers lagen toen in de fabriek te slapen. Ongeveer zestig mensen werden uit het pand gehaald, van wie een deel was omgekomen.

Bij het blussen van de brand werden ongeveer 25 bluswagens ingezet. Brandweerlieden moesten vanaf honderd meter afstand blussen. Zij konden met brandweerwagens nauwelijks bij het pand in de buurt komen vanwege omliggende smalle straatjes. Er loopt nog een onderzoek naar de fabriek, die mogelijk niet legaal was. In de fabriek werden onder meer tassen gemaakt.

Premier Narendra Modi omschreef de brand als „uitermate gruwelijk”, hij heeft op Twitter zijn medeleven uitgesproken. Grote branden komen vaker voor in India, waar regels op het gebied van veiligheid vaak niet goed nageleefd worden.