Iran komt met miljardenplan tegen Amerikaanse sancties

De Iraanse president Hassan Rohani heeft zondag begrotingsplannen gepresenteerd die het land minder afhankelijk moeten maken van de olieverkoop aan het buitenland. De plannen, die gelden voor het komende jaar, zijn bedoeld om de Amerikaanse sancties te pareren en de Iraanse staatskas te spekken. Rohani spreekt van een „verzetsbegroting”, melden internationale persbureaus.

Volgens de plannen moet de Iraanse staatsbegroting in een jaar tijd met 4,8 biljoen rial (omgerekend 36,2 miljard euro) groeien, wat zo’n 10 procent op de huidige overheidsbegroting is. Dit wil de Iraanse regering realiseren door belastingen te verhogen, het overheidsvastgoed te verkopen en extra staatsobligaties uit te schrijven. Ook zou Rusland een lening verstrekken van omgerekend 4,5 miljard euro. „De begroting toont de wereld dat wij ons land handhaven, ondanks de sancties”, zei president Rohani. De verhoging van brandstofprijzen leidde vorige maand in Iran tot dodelijke protesten.

Het parlement kan nog tot begin februari debatteren over de precieze invulling van de begrotingsplannen. Daarna moet het voorstel nog worden goedgekeurd door de Iraanse Raad der Hoeders van de Grondwet, een invloedrijk staatsorgaan dat bekendstaat als conservatief. Als de maatregelen worden goedgekeurd, gaan ze in op 20 maart, bij aanvang van het Perzische nieuwjaar.

Lees ook deze reportage van Floris van Straaten: Iraans regime geeft geen krimp onder protest

Crisis

Iran verkeert in een economische crisis nadat de Verenigde Staten in november 2018 opnieuw sancties instelden en deze afgelopen september verder aanscherpten. In november verhoogde Iran in het eigen land de brandstofprijzen. Volgens Amnesty International kwamen bij protesten tegen deze maatregel zeker 208 mensen om het leven. De Iraanse regering heeft erkend dat de veiligheidsdiensten demonstranten hebben doodgeschoten.