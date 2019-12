De interimmer: voor de korte klap bij een voetbalclub in crisistijd

Hij staat erbij alsof hij al jaren trainer van Vitesse is. Fel coachend, met armgebaren en aanwijzingen. „Ik ben een druk baasje”, zal hij later zeggen. „Ik probeer bereikbaar te zijn voor mijn jongens.” Nadat een van zijn spelers een kans mist, spuugt hij gefrustreerd naar de grond en draait zijn hoofd weg van het veld.

In grijs pak, met een iets te wijde pantalon en sneakers staat Joseph Oosting in een dampende Gelredome, zondagmiddag. In een matig duel speelt Vitesse gelijk tegen Feyenoord: 0-0. „Als je ziet in welke situatie we zitten, is dit een prima uitslag”, zegt Oosting. Sinds dinsdag is hij interim-trainer, als opvolger van de Rus Leonid Sloetski, die opstapte na vijf nederlagen op rij. Zijn opdracht: de crisis bezweren.

Edward Sturing – bijnaam ‘Edje-interim’ – werd eerst gevraagd, maar die zag een tijdelijke functie niet zitten: hij was al drie keer eerder interim-coach bij Vitesse. Vervolgens kwam technisch directeur Mohammed Allach uit bij de relatief onbekende Oosting (47), die bij de jeugdopleiding een goede naam opbouwde en dit seizoen het beloftenelftal coachte.

Als Oosting naar rechts kijkt, ziet hij Feyenoord-coach Dick Advocaat staan, die zijn 350ste wedstrijd in de eredivisie coacht. Voor Oosting is het pas zijn tweede wedstrijd als trainer op profniveau: in 2013 was de Drent één duel interim-coach van FC Emmen, toen hij de afwezige Joop Gall verving: 4-1 verlies van De Graafschap, in de eerste divisie.

Naast Vitesse en Feyenoord – waar Advocaat tot het eind van dit seizoen blijft – zijn er op dit moment nog twee eredivisieclubs met een interim-trainer. Jay Driessen, die de ontslagen Robert Maaskant opvolgde, heeft VVV-Venlo in korte tijd weer op de rails gekregen. En Dirk Heesen, tijdelijk opvolger van de opgestapte Alfons Groenendijk, pakte zaterdag met ADO Den Haag een punt tegen FC Twente.

Het zijn bijzondere klussen: voor de korte klap, onder hoge druk. De club wil tijd kopen – de ‘interimmer’ moet voor die tijd zorgen. In een crisisperiode moet hij richting geven aan een elftal, dat vaak het vertrouwen kwijt is. Veel te verliezen heb je niet, als interimmer, omdat er doorgaans wel begrip is voor de moeilijke situatie waar je als trainer instapt.

Grofweg bestaan er drie typen interim-trainers. Het eerste is het trouwe clubicoon op wie een beroep wordt gedaan (zoals Sturing). Het tweede is een assistent-coach of jeugdtrainer die naar voren wordt geschoven (zoals Oosting). En het derde is een bekende, wat oudere trainer die er niet voor wegloopt nog een klus te doen (zoals Advocaat of Leo Beenhakker in 2007 bij Feyenoord).

Hopen op een shockeffect

Het kan voor een shockeffect zorgen. Dit weekend versloeg Everton, club in problemen, met de net aangestelde interim-manager Duncan Ferguson uit het niets topploeg Chelsea in de Premier League. Het leidde tot fraaie taferelen: Ferguson die na de 3-1 wild langs de zijlijn sprintte en een ballenjongen vastpakte en knuffelde.

Het was er opeens allemaal: de energie, de strijd, de overtuiging. Spelers van Everton vertelden na afloop dat ze voor Ferguson door het vuur gingen. De vaste vraag die terugkomt bij interim-trainers: hoe lang blijft je nog? Ferguson, oud-speler van Everton: „Ik blijf hier zolang ze mij nodig hebben.”

Die vraag klinkt zondag ook in Arnhem, aan Oosting. Hij wordt in het diepe gegooid, stapt uit de relatieve anonimiteit. Persvoorlichter Wiebe Nelissen vertelt dat hij met Oosting heeft besproken wat er na de wedstrijd allemaal op hem afkomt qua mediaverplichtingen. „Bij de beloften werd hij door één journalist gebeld, nu staat het vol met camera’s.”

Vitesse-aanvoerder Bryan Linssen loopt langs en complimenteert Oosting. „Goed gedaan.” Op korte termijn hoopt Vitesse een trainer voor de rest van het seizoen te kunnen presenteren. Oosting heeft niet het vereiste trainersdiploma – ‘coach betaald voetbal’. Van de KNVB krijgt Oosting nu vier weken dispensatie om Vitesse toch te kunnen leiden. Oosting: „Vitesse heeft mij gevraagd om te helpen, dan doe ik dat.”

Kans om je te profileren

Het interimschap biedt voor hem ook een kans om zich te profileren op dit niveau. Oosting vraagt zich af: „Je pr, hoe doe je dat? Dat doe je alleen maar door je manier van voetballen, dat is de beste pr.” Oosting heeft de „ambitie” om op termijn vast in de eredivisie te kunnen werken. „Ik denk dat ik daar klaar voor ben.”

Het kan maar op je cv staan, een ervaring als deze. Fred Grim, de oud-keeper, voor altijd: drie wedstrijden bondscoach van het Nederlands elftal, in 2017. Leon Vlemmings, eveneens geen grote naam als trainer: een half jaar (interim-)coach van Feyenoord, in 2009.

Wat kun je doen in die korte tijd, wat is de kunst? Toen Advocaat eind oktober binnenstapte bij Feyenoord, merkte hij direct op dat het stil was in de kleedkamer. Hij probeerde de selectie wakker te schudden, te „activeren”. En hij laat de ploeg compacter spelen dan zijn voorganger Jaap Stam deed. Met hangen en wurgen is Advocaat nog ongeslagen met Feyenoord.

Oosting heeft weinig tijd om zijn stempel op de ploeg te drukken, dus hij moet het meteen doen, erkent hij. Hij heeft deze week gehamerd op de structuur: hoe willen ze opbouwen? Verdedigend wil hij dat zijn ploeg ‘hoger’ druk zet en vanaf de zijkanten verwacht hij meer initiatief van zijn buitenspelers.

Hij wijst erop dat zijn spelers „gewend zijn aan een bepaalde filosofie van voetballen” onder voorganger Sloetski. „Als je dat binnen een week moet omturnen, is dat best lastig. Zonder mensen te beschadigen.” En hij heeft er meer „agressiviteit” en „discipline” in proberen te brengen.

Het komt er tegen Feyenoord alleen in de eerste helft in fases uit – de tweede helft valt Vitesse ver terug. Oosting: „Mooi hè, achter een eikenhouten tafel kunnen we heel wat willen. Maar binnen die vier lijnen moet het gebeuren.” En volgende week mist hij Riechedly Bazoer en Matus Bero tegen FC Twente door een schorsing. „Nu moet ik weer knippen en plakken.”

Zijn debuut als eredivisiecoach – Oosting spreekt van een „aparte dag”. Eind tweede helft is hij even weg: hij moest „enorm nodig” naar het toilet. Hij drinkt veel water, want hij heeft last van zijn keel, legt hij uit. Als Oosting na de persverplichtingen wegloopt, zegt hij: „We gaan een potje bier drinken.”