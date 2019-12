Bibliotheek in Tilburg wint prijs ‘World Building of the Year’

Een bibliotheek in Tilburg is vrijdagavond tijdens het prestigieuze World Architecture Festival uitgeroepen tot World Building of the Year. Het gebouw, de LocHal in de Spoorzone, werd ontworpen door Civic Architects, Braaksma & Roos Architectenbureau en Petra Blaisse. Het World Architecture Festival werd dit jaar in Amsterdam gehouden.

De Tilburgse bibliotheek is sinds een jaar gehuisvest in het pand van een voormalige fabriekshal, waar tot 2010 locomotieven werden gebouwd en gerepareerd. Het gebouw uit 1932 is meer dan achttien meter hoog en zou aanvankelijk gesloopt worden. Nu huist er een bibliotheek, twee kunstinstellingen (Kunstloc Brabant en Brabant C), een stadscafé en er zijn meerdere vergader- en kantoorruimtes.

Lees ook: De bieb wordt een hotspot

De jury van het World Architecture Festival prijst onder meer de openheid van het publieke gebouw waar „een verscheidenheid aan gebruikers elkaar voor verschillende doeleinden kan ontmoeten”. „Dit project transformeerde een belangrijk gebouw dat was gepland voor sloop”, aldus de jury. „Het biedt ruimtes van zeer verschillende schalen voor zowel gemeenschappelijk als meer intiem gebruik.”

„Een sterke, duurzame aanpak om een voormalige industriële faciliteit om te vormen tot een maatschappelijk gebouw. Het neemt het potentieel van een grote leegte op zich en verandert het in een prachtige, heroïsche centrale ruimte van de bibliotheek. De fijne details en het gebruik van textiel zorgen voor de nodige intimiteit voor de menselijke maat, terwijl de waarde van de oude stalen structuur wordt gewaardeerd.”

De centrale hal wordt voor een groot deel in beslag genomen door een monumentale trap. Zelf noemen de architecten het een ‘trappenlandschap’, niet alleen bedoeld om naar boven of naar beneden te gaan, maar ook om op te zitten of te werken. De LocHal wil een echt publiek gebouw zijn dat mensen uit alle lagen van de bevolking trekt. „Van dakloze tot hoogleraar”, zegt de directeur in De Groene Amsterdammer. Zwervers zijn letterlijk welkom, op twee voorwaarden: niet slapen en geen geuroverlast. Ook bijzonder is dat antidiefstalpoortjes ontbreken.

De LocHal in Tilburg. Foto Arjen Veldt

Verder is er veel lichtinval in het gebouw, dat voor een groot deel uit glas bestaat. In zowel NRC als de Volkskrant kreeg de LocHal vijf ballen of sterren. Redacteur Bernard Hulsman noemde het in NRC „het Centre Pompidou van Tilburg”, naar het bekende centrum voor moderne kunst in Parijs.

Veel oude elementen, zoals de hijskranen waar de locomotieven aan opgetakeld werden, zijn bewaard gebleven. Ook stalen balken, met roest, zijn in het ontwerp verwerkt. Daarnaast speelt duurzaamheid een belangrijke rol en is er veel groen in het pand, op meerdere plekken is een plantenwaterval te zien.

Het is niet de eerste keer dat het gebouw in de prijzen valt. De LocHal was ook al genomineerd voor de beste openbare bibliotheek ter wereld, een prijs van de International Federation of Library Associations. Oodi, de centrale bibliotheek van Finland in Helsinki, sleepte uiteindelijk de prijs in de wacht. Eerder dit jaar won de LocHal de publieksprijs Beste Gebouw van het Jaar 2019 van de branche-organisatie van architecten BNA. Ook won het gebouw de internationale The Plan award en de Dutch Design Award in de categorie Habitat.