Ziyechs shirtje

Dus dat lieve Marokkaanse kereltje heeft na de wedstrijd in Lille het shirt van Ziyech nooit ontvangen. Dat lag niet aan Hakim. Die gaf het te goeder trouw aan een meneer die zei dat hij de vader van het mannetje was. Ik denk Klaas Dijkhoff.

Die namaakvader heeft het inmiddels op een of andere schimmige veilingsite gezet en een hebberige idioot schijnt al meer dan 10.000 euro te hebben geboden. Ik bied daar graag overheen. Heb er zelfs een ton voor over. Als ik het win ga ik het heilige tricot samen met mijn vrienden Badr Hari en Rico Verhoeven bij die familie ophalen. Het bijna nergens meer te ploffen geld neem ik zogenaamd in contanten mee. Bij die shirtjesdief thuis leg ik graag uit dat ik het geld vergeten heb, maar dat de betaling dik in orde komt. Rico en Badr zullen minzaam glimlachen. Daarna brengen we het shirtje naar dat kereltje in Lille. De reiskosten declareren we uiteraard ook nog even bij de Dijkhoffjes. Die hebben daar een speciaal potje voor. En Klaas kijkt toch nooit naar zijn bankafschriften. Of Klaas een bonnetje wil? Een beetje VVD’er vraagt daar niet naar.

De meneer die het shirt van Hakim Ziyech aangepakt heeft, zal dat een allochtoon zijn geweest? Volgens Stijn Hesselink wel. Die heeft dat ongetwijfeld ook al op Twitter gezet. Stijn is dat Statenlid uit Overijssel die, nadat hij las dat de Bossche groepsverkrachtingsverdachten neven van elkaar zijn, onmiddellijk de conclusie trok dat het dus allochtonen waren. En dat lekker rechtse nepnieuws bazuinde hij frivool het internet op. Waarom zou je iets checken? Inmiddels heeft hij zijn excuses aangeboden. Van welke partij Stijn is? Een keer raden.

Over de aanhang van Thierry gesproken: heeft die nou afgelopen weekend op dat partijcongresje moeten luisteren naar Lange Frans, die op de piano begeleid werd door hun grote leider zelf? Lijkt me een illuster duo. Ze kunnen zo een busje huren en het land in. Als Lange Frans en Baas T. Volgens mij trekken ze overvolle zalen. De laatste verdwaalde vreemdeling met wie Lange Frans een liedje opnam was de sympathieke Amsterdamse knuffelcrimineel Willem Holleeder. Ik had als ik Thierry was iets langer nagedacht over de artistieke samenwerking met onze lange rapper, die de laatste weken zeer enthousiast met zijn negende comeback bezig is. Maar lang nadenken is niet een van Thierry zijn sterkste kanten. Hoorde hem onlangs klimaatpraatjes houden bij Jeroen Pauw. Zelden iemand zo hardhandig zien stikken in zijn eigen stof.

Wie dat ook deed was mijn fijnzinnige showbizzcollega Haye van der Heyden, die ik afgelopen zondag op de radio hoorde vertellen dat zijn nieuwe piratenzendertje Ongehoord Nederland heel graag zendtijd wilde geven aan okselfrisse Holocaustontkenners. De schat had waarschijnlijk geen idee dat het ontkennen van dit geschiedkundige hobbeltje strafbaar is. Zijn betoog werd een paar maal onderbroken door een live verslag van de voetbalwedstrijd Twente-Ajax. Ik hoopte steeds dat het afgeladen stadion ‘Joden-Joden’ zou gaan zingen. Ik hoopte dat niet alleen, ik smachtte ernaar. Een vol stadion tukkers dat hem hartstochtelijk zou overstemmen. Maar dat bleef helaas uit. Ajax deed bij die wedstrijd overigens een geslaagd experiment: ze gaven de tegenstander 2-0 voor. Anders was het zo saai.

Ik reed tijdens het betoog van onze gezellig koutende Haye België binnen en de radio begon, naarmate ik de jungle van onze zuiderburen dieper in reed, steeds harder te ruisen. Vaak is dat irritant, maar nu was dat weldadig. Een verlossing zelfs. Later las ik dat de oprichters van de kwaliteitszender, de uit de VVD getrapte Ybeltje en die kappersblaadjesjournalist Arnold Karskens, onze Haye ‘na goed overleg’ de tent uit geflikkerd hebben. Althans: hij mag niks meer zeggen namens de piraat. Hij blijft wel betrokken. Misschien kan hij een mooie omroephymne schrijven. Gezongen door Lange Frans.

Het wordt me te veel. Ik wil weg. Marokkaan worden. Geïnspireerd door Ziyech. Ik voel het. Ik ga die Ankie Broekers-Knol eens bellen. Die heeft dat zo geregeld.

