‘Vredesbesprekingen tussen Verenigde Staten en Taliban hervat’

De vredesbesprekingen tussen de Verenigde Staten en de Taliban zijn zaterdag in Qatar hervat. Dat melden persbureaus AP en AFP op basis van Amerikaanse bronnen. De onderhandelingen werden eind september door president Donald Trump beëindigd nadat de Taliban een aanslag had opgeëist waarbij onder meer een Amerikaanse militair omkwam.

Tijdens de voorgaande besprekingen gingen de Taliban door met aanvallen en aanslagen. De nieuwe gesprekken zijn in eerste instantie gericht op vermindering van geweld van de Taliban. Het uiteindelijke doel is een permanent staakt-het-vuren. De Amerikaanse gezant Zalmay Khalilzad zou ook proberen om de Afghaanse regering te laten meepraten. De Taliban weigeren echter het gezag van de regering van Ashraf Ghani te erkennen.

Een week voordat Trump drie maanden geleden de stekker uit de besprekingen trok, zei Khalilzad nog dat er „in principe” een overeenkomst was bereikt na maandenlang onderhandelen. Alleen Trump moest het akkoord nog bezegelen. De afspraak was dat de VS 5.400 van hun 14.000 militairen zou terugtrekken uit Afghanistan.

Lees ook dit interview: ‘Praten met Taliban blijft in ieders belang’

Verkiezingsbelofte

Anderhalve week geleden zei Trump tijdens een onverwacht bezoek aan Amerikaanse militairen in Afghanistan al dat er nieuwe onderhandelingen liepen. „De Taliban willen een overeenkomst”, zei hij in een toespraak. „Ze wilden geen wapenstilstand en nu willen ze wel een wapenstilstand, geloof ik. Ik denk dat het gaat lukken.”

Terugtrekking van Amerikaanse militairen uit Afghanistan was een belangrijke verkiezingsbelofte van Trump. De president verklaarde tijdens zijn campagne een einde te maken aan de „eindeloze oorlogen” waarin de Verenigde Staten verzeild zijn geraakt. Trump wil echter niet zijn troepen uit Afghanistan terugtrekken zonder overeenkomst.