Verenigde Staten en Iran ruilen gevangenen

De Verenigde Staten en Iran hebben zaterdag gevangenen geruild. Dat melden de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Mike Pompeo op Twitter. De VS laten een Iraanse wetenschapper vrij in ruil voor een Amerikaanse student. De locatie van de ruil was Zwitserland.

De Chinees-Amerikaanse student Xiyue Wang werd in 2016 op verdenking van spionage gearresteerd in Iran en veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. Wang was daar naar eigen zeggen om onderzoek te doen voor zijn proefschrift. De Iraanse wetenschapper Masoud Soleimani werd in oktober 2018 op het vliegveld van Chicago aangehouden omdat hij biologisch materiaal naar Iran zou hebben willen exporteren. Dat is in strijd met de sancties die de Amerikanen tegen Iran hebben ingesteld.

Minister Zarif plaatste zaterdagmiddag op Twitter foto’s waarop hij met Soleimani te zien is in en bij een Iraans vliegtuig, met daarbij de tekst „op weg naar huis”. Wang is met Brian Hook, de Amerikaanse speciaal vertegenwoordiger voor Iran, onderweg naar Duitsland, meldt persbureau AP op basis van een anonieme Amerikaanse functionaris. Hij wordt daar onderzocht door artsen.

Bemiddeling door Zwitserland

Zowel de VS als Iran hebben Zwitserland bedankt voor de bemiddeling bij de onderhandelingen. De ambassade van Zwitserland behartigt de Amerikaanse belangen in Teheran, waar de Verenigde Staten sinds 1979 geen ambassade meer hebben. President Donald Trump zei in een verklaring dat de Verenigde Staten „hard zullen blijven werken” om alle burgers naar huis te halen „die onterecht in het buitenland gevangen zitten”.

De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran zijn groot. President Trump trok zijn land vorig jaar eenzijdig uit het nucleaire akkoord dat Iran in 2015 sloot met de VS, vijf andere wereldmachten en de EU. Als onderdeel van de deal beloofde Iran zijn nucleaire activiteiten te beperken in ruil voor opschorting van economische sancties. Trump zegde dit akkoord op omdat Iran zich volgens hem niet aan de afspraken houdt. Sindsdien hebben de VS zware economische sancties opgelegd aan Iran.