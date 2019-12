Vaccinatiegraad tegen mazelen bijna verdrievoudigd op Samoa

De vaccinatiegraad tegen mazelen op Samoa is in korte tijd bijna verdrievoudigd. De Samoaanse overheid maakte zaterdag bekend dat 89 procent van alle inwoners nu is gevaccineerd tegen de besmettelijke infectieziekte. De eilandenstaat in de Stille Oceaan kampt sinds begin oktober met een mazelenuitbraak, die inmiddels aan meer dan zestig mensen het leven heeft gekost. De afgelopen twee dagen was er daarom een grootschalige vaccinatiecampagne.

De meeste van de 65 overledenen zijn kinderen jonger dan vier jaar. Op dit moment zijn bijna 4.500 gevallen van mazelen vastgesteld. De afgelopen 24 uur kwamen er ruim honderd nieuwe gevallen bij, meldde het Samoaanse ministerie van Volksgezondheid. Er wonen circa 200.000 mensen op Samoa, dat tussen Nieuw-Zeeland en Hawaii ligt.

De uitbraak kon ontstaan omdat de vaccinatiegraad op Samoa sinds 2015 daalde van 84 naar 31 procent. Drie weken geleden werd de noodtoestand uitgeroepen. Scholen bleven gesloten en de overheid startte een massavaccinatieprogramma. Meerdere landen, waaronder Nieuw-Zeeland en Australië, stelden duizenden vaccins en medisch personeel beschikbaar.

‘Pijnlijke les’

Premier Tuilaepa Sailele Malielegaoi noemde de uitbraak zaterdag „een pijnlijke les”. Vorig jaar overleden twee baby’s kort nadat ze waren ingeënt. Daarna daalde het vertrouwen in vaccinaties ernstig op Samoa. Het vaccinatieprogramma werd zelfs korte tijd stopgezet, al bleek later dat de baby’s niet door de vaccins waren overleden.

Het aantal uitbraken van mazelen neemt wereldwijd sterk toe. Vorig jaar kwamen 142.000 mensen om als gevolg van de infectieziekte en waren er bijna 10 miljoen besmettingen, meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag. Dat is bijna 15 procent meer dan in 2017. Dit jaar zijn er tot nu toe bijna drie keer zoveel besmettingen gemeld als vorig jaar. De oorzaak hiervan is volgens de WHO de wereldwijd dalende vaccinatiegraad.