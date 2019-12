Opnieuw EK-goud voor zwemmers Toussaint en Kamminga

Zwemmers Kira Toussaint en Arno Kamminga hebben zaterdagavond allebei opnieuw goud gepakt op de EK kortebaan in Glasgow. Toussaint was de beste op de 50 meter rugslag, kort nadat Kamminga de titel had gewonnen op de 100 meter schoolslag. Donderdag wonnen beide Nederlanders al hun eerste goud van het kampioenschap.

Toussaint (25) zwom naar het goud in 25,84 seconden, iets boven haar Nederlands record dat ze in de halve finales had aangescherpt tot 25,75. Ze leek zelfs op weg het Europese record dat al tien jaar op naam staat van de Kroatische Sanja Jovanovic te gaan verbeteren, maar ze kwam op de laatste meters iets tekort. De Française Beryl Gastaldello tikte in Glasgow als tweede aan in 26,03. Het brons ging naar Alicja Tchorz uit Polen (26,16).

De 24-jarige Kamminga zette in de finale van de 100 meter schoolslag met 56,06 seconden een nieuw Nederlands record neer. De Wit-Russische favoriet Ilja Sjimanovitsj ging hard van start en lag na twee baantjes ruim aan kop, maar Kamminga kwam daarna sterk opzetten. De Katwijker zwom op de laatste 25 meter met machtige slagen weg bij de Wit-Rus, die in 56,42 genoegen moest nemen met het zilver. De Italiaan Fabio Scozzoli pakte het brons in 56,55.

Een dag voor het einde van de EK is de prijzenkast van het Nederlandse team al goed gevuld. Naast de individuele titels van Kamminga en Toussaint, was er vrijdag goud voor de estafettevrouwen op de 4×50 meter vrije slag. Toussaint zat ook in dat team. Daarnaast pakte de gemengde estafetteploeg zilver op de 4×50 meter wisselslag. Toussaint, Kamminga en Femke Heemskerk wonnen in totaal ook vier keer brons. Nederland staat nu derde in de medaillespiegel, achter Rusland en Italië. (ANP/NRC)