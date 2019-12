Minderjarigen aangehouden in Scheveningen, autobranden in Laak

Er zijn opnieuw aanhoudingen verricht in Den Haag. Vrijdagavond werden drie minderjarigen in Scheveningen aangehouden toen zij brand wilden stichten, meldt de politie. In totaal zijn afgelopen week meer dan veertig mensen aangehouden vanwege ongeregeldheden in Den Haag.

Ook in Haagse wijk Laak moest de politie vrijdagavond in actie komen. Daar woedden op meerdere plekken autobranden. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting, maar heeft voor zover bekend nog geen verdachten aangehouden.

Op meerdere plekken in Den Haag werden afgelopen week onder meer vernielingen aangericht, brandjes gesticht en met vuurwerk gegooid. De meeste arrestanten zijn minderjarig en hebben inmiddels een boete of taakstraf opgelegd gekregen.

De onrust in Den Haag begon nadat vorige week bekend werd dat het jaarlijkse vreugdevuur tijdens de jaarwisseling in Duindorp niet zou doorgaan. Later maakte de gemeente Den Haag ook bekend dat het vreugdevuur op Scheveningen niet doorgaat. In de wijk Duindorp, waar de ongeregeldheden begonnen en uit voorzorg extra politie op de been is, was het de afgelopen dagen relatief rustig.

