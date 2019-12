Frankrijk ligt voor derde opeenvolgende dag plat door stakingen

Het openbare leven in Frankrijk was zaterdag voor de derde dag op rij ontregeld door aanhoudende stakingen. Op veel plaatsen lag het openbaar vervoer plat, omdat het personeel weigert te werken uit protest tegen aangekondigde pensioenhervormingen. In diverse steden gingen betogers de straat op. Op de snelwegen leidden blokkades van truckers tot hinder.

De ov-stakingen hadden volgens persbureau AFP tot gevolg dat in Parijs negen van de veertien metrolijnen buiten bedrijf waren. Ook reden er in het hele land vrijwel geen intercity’s en hogesnelheidstreinen. In de hoofdstad demonstreerden circa duizend aanhangers van de gelehesjesbeweging. Hier en daar kwam het tot opstootjes met de politie. In Nantes en Marseille waren tussen de 1.800 en 2.800 betogers op de been.

Lees meer over de stakingen en protesten in Frankrijk

Langer doorwerken

Afgelopen donderdag gingen er 800.000 Fransen de straat op. Tegelijk begon er een enorme staking, de grootste in Frankrijk van de afgelopen decennia. Veel burgers zijn boos om de aanpassingen aan het pensioenstelsel die president Emmanuel Macron wil gaan doorvoeren. Hoewel nog niet precies bekend is wat de wijzigingen gaan inhouden, vrezen veel Fransen dat ze langer zullen moeten doorwerken. Vooral in de publieke sector en bij voormalige staatsbedrijven ligt de pensioenleeftijd nu vaak laag. Vakbonden hebben opgeroepen tot nieuwe stakingen op dinsdag.

De vrachtwagenchauffeurs die zaterdag actie voerden, deden dat op hun beurt omdat ze het niet eens zijn met een verhoging van de dieselaccijns die de regering in 2020 wil invoeren. Op verscheidene plekken in het land, waaronder in de regio rond Parijs, blokkeerden de truckers snelwegen. Personenauto’s mochten er vaak door, maar veel vrachtwagens met een buitenlands kenteken moesten stoppen.