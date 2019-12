Fout in digitale editie NRC Weekend voor Android

Door een technisch probleem is de digitale editie van NRC Weekend van 7 en 8 december voor gebruikers van de Android-versie van onze app mogelijk niet compleet: de eerste tien pagina’s ontbreken en katernen verschijnen in een onjuiste volgorde. Lezers van de iOS-versie van de krant zijn niet getroffen door dit probleem.

Er is inmiddels een herstelde versie van de krant beschikbaar. Die kunt u handmatig downloaden door in de app naar het krantenoverzicht te gaan, de reeds aanwezige editie te verwijderen, en de krant dan opnieuw op te halen, zoals te zien is in onderstaande afbeeldingen.

Digitale editie opnieuw downloaden in de Android-app van NRC.

De gecorrigeerde versie van de krant is ook via het web te lezen, op nrc.nl/de. Onze excuses voor het ongemak.