Coevordense grillroom ingestort na explosie, slachtoffer vast onder puin

Een grillroom in de Drentse stad Coevorden is zaterdagmiddag na een ontploffing ingestort. Eén persoon is uit het verwoeste pand gehaald, terwijl een ander nog onder het puin bedolven ligt. Een speciaal team van de brandweer is ter plaatse om dit slachtoffer te bevrijden. Dat meldt de Veiligheidsregio Drenthe.

Beide slachtoffers leven volgens de veiligheidsregio nog. Het slachtoffer dat al onder het puin vandaan is gehaald, is naar het ziekenhuis gebracht. De man of vrouw die nog vast zit, zou aanspreekbaar zijn. De brandweer gaat er niet vanuit dat er nog meer mensen in het gebouw waren op het moment van de ontploffing.

De brandweerlieden die bezig zijn met de reddingsactie, horen bij een zogenoemd STH-team. Dat bestaat uit reddingswerkers die gespecialiseerd zijn in situaties waar instortingsgevaar dreigt. Ze worden ook ingezet wanneer slachtoffers moeilijk bereikbaar zijn.

Het is nog onbekend wat de oorzaak is van de explosie, die rond 15.00 uur plaatsvond. De grillroom bevindt zich op loopafstand van zowel de Markt in het centrum van Coevorden als het treinstation.

Burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden was toevallig als één van de eersten ter plaatse na het incident. „Omwonenden die ik sprak hoorden een enorme knal. Het pand is helemaal weg, alleen het dak is er nog”, zegt hij tegen RTV Drenthe. Omliggende gebouwen hebben volgens de burgemeester weinig schade opgelopen.

