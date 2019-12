‘Bohemian Rhapsody’ voor de zeventiende keer bovenaan Top 2000

Het nummer ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen staat dit jaar opnieuw bovenaan de Top 2000. Het is de zeventiende keer dat het lied de meeste stemmen heeft gekregen in de jaarlijkse popmuziekverkiezing van NPO Radio 2. Bij de vorige Top 2000-editie was de eclectische jarenzeventigklassieker ook de nummer één.

Behalve ‘Bohemian Rhapsody’ is ook de rest van de top drie ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De tweede plek is wederom voor ‘Hotel California’ van Eagles, terwijl ‘Piano Man’ van Billy Joel op de derde plaats is geëindigd.

NPO Radio 2 onthulde zaterdag de eerste tien nummers van de nieuwe Top 2000. De opvallendste naam daartussen is die van Danny Vera. De Nederlandse countryzanger staat op vier met zijn lied ‘Roller Coaster’, dat nog nooit eerder in de lijst voorkwam. Daarmee heeft Vera meteen de hoogste nieuwe binnenkomer ooit in de Top 2000 op zijn naam. Tot nu toe was die eer voor Adele, die in 2011 direct de zesde plek pakte met ‘Someone Like You’.

NPO Radio 2-dj Stefan Stasse zegt dat ‘Roller Coaster’ een plaat „voor altijd” is:

„’Roller Coaster’ kruipt onder je huid. Oorspronkelijk niet eens een single, maar gewoon een song op een album van Danny Vera. Nadat Rob Stenders dit nummer vol overgave draaide op NPO Radio 2, werd het door steeds meer mensen omarmd. ‘Roller Coaster’ is inmiddels een Nederlandse klassieker.”

Lees ook: Steeds minder vrouwen in Top 2000

Boerencampagne

Ook het nummer ‘De boer dat is de keerl’ van Normaal maakt dit jaar zijn Top 2000-debuut met een hoge notering. Het lied van de Achterhoekse band komt binnen op plek negen, dankzij een campagne van een boerenorganisatie om het lied op nummer één te krijgen. Om ‘Bohemian Rhapsody’ van de troon te stoten kwam het boerenoffensief tekort. Het Queen-nummer is dan ook lastig te verslaan: in de 21 Top 2000-edities sinds 1999 stond slechts vier keer een ander lied bovenaan.

Vorig jaar bleek uit een NRC-analyse van de eerste negentien Top 2000-jaargangen dat vrouwen steeds minder in de lijst voorkomen. Ook dit jaar zit in de top tien geen enkele vrouwelijke artiest. Of dat in de rest van de lijst anders is, zal blijken op 20 december. Dan wordt de rest van de Top 2000 van 2019 bekendgemaakt.