AEX sluit boven de 600 punten

De AEX-index is vrijdag voor het eerst sinds 2001 met een stand boven de 600 punten gesloten. Aan het einde van de handelsdag stond de beursindex, waarin de 25 grootste fondsen zijn opgenomen, op 602,30 punten. Sinds begin dit jaar steeg de index al met ruim 23 procent. Op 12 november klom de AEX al even boven de 600 punten. Daarna zakte de index echter weer, waardoor de eindstand die dag 599 punten was. Vorige week vrijdag brak de AEX opnieuw kort door de grens. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 december 2019