Zuidpooltoerisme: gletsjers kijken vanuit het bubbelbad

Antarctica is in trek. Naar verwachting bezoeken dit seizoen bijna 80.000 toeristen het gebied. Mensen zeggen het te willen bezoeken omdat het zo ‘puur’ is, zo ‘groots’ of ‘ongerept’. Het heeft ook ‘een onwereldse schaal’. Maar niet iedereen kan het zich veroorloven. Een 18-daagse cruise kost tussen de 7.000 en 25.000 euro. En het kan nog grootser. Vanaf 2021 zal een nieuw cruiseschip (momenteel in aanbouw) 88-daagse reizen van pool tot pool aanbieden, voor prijzen oplopend tot 135.000 euro per persoon. Maar verstoort het bezoek van steeds meer mensen niet juist die puurheid van Antarctica?



Voorafgaand aan hun reis naar Antarctica bezoeken toeristen het Chileense nationaal park Torres del Paine (foto onder, links). Ze vertrekken naar het zuidpoolgebied vanaf Ushuaia, de zuidelijkste stad ter wereld. Rechterfoto: Een gletsjer in het zuiden van Chili.