Zeldzame goudjakhals voor het eerst gezien in Drenthe

Voor het eerst is er in Drenthe een wilde goudjakhals waargenomen. Het zeldzame roofdier werd twee weken geleden gefotografeerd door een wildcamera. Het is de derde keer dat een Canius aureus is gespot in Nederland. Dat heeft de Zoogdiervereniging vrijdag bekendgemaakt. Staatsbosbeheer noemt het dier „het neefje van de wolf”. Hij is een stuk kleiner dan de wolf en neemt ook genoegen met een veel kleiner leefgebied.

Volgens de Zoogdiervereniging is het dier sinds tientallen jaren bezig met een opmars vanuit Oost-Europa. Ook in Duitsland en Denemarken wordt de goudjakhals steeds vaker opgemerkt. Er is daar nog geen bewijs van voortplanting. Voor zover bekend zit de dichtstbijzijnde roedel in Tsjechië, aldus de vereniging. Het is niet duidelijk of de goudjakhals die in Drenthe is gefotografeerd nog in Nederland is of dat hij de grens alweer overgestoken is.

Dat het dier is gefotografeerd betekent niet dat hij zich ook in Nederland heeft gevestigd. De goudjakhals jaagt voornamelijk op muizen. Volgens de Zoogdiervereniging is het dier „werkzaam als de opruimdienst van moeder natuur”. „Hij zou een bijdrage kunnen leveren aan het in toom houden van lokale muizen- en rattenpopulaties”, aldus een verklaring van de vereniging.

De wildcamera was opgesteld voor onderzoek door de Zoogdiervereniging voor het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Binnen dit programma monitoren natuurorganisaties samen met vrijwilligers diverse diersoorten in Nederland, zoals otters, bevers en boommarters. De waarneming van de goudjakhals was een toevallige „bijvangst”.