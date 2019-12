‘Aantal doden door mazelen neemt wereldwijd toe’

Wereldwijd neemt het aantal uitbraken van de gevaarlijke ziekte mazelen sterk toe. Vorig jaar raakten bijna 10 miljoen mensen besmet en vielen er 142.000 doden als gevolg van de zeer besmettelijke infectieziekte. Dat is bijna 15 procent meer dan het jaar daarvoor, zo blijkt vrijdag uit een jaarlijkse analyse van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit jaar zijn er tot nu toe bijna drie keer zoveel besmettingen gemeld als in het jaar daarvoor.

Volgens de WHO is de oorzaak dat de vaccinatiegraad wereldwijd daalt. De WHO en Unicef schatten dat 86 procent van de kinderen wereldwijd een eerste dosis van het vaccin krijgt en nog geen 70 procent ook de tweede dosis krijgt. Dat terwijl een vaccinatiegraad van 95 procent nodig is om uitbraken te voorkomen.

Zwaar getroffen

De Democratische Republiek Congo, Liberia, Madagaskar, Somalië en Oekraïne zijn het zwaarst getroffen. Bijna de helft van het wereldwijde aantal besmettingen was in deze vijf landen. Ook in sommige westerse landen neemt het aantal mazelenbesmettingen toe. De Verenigde Staten hadden in 2018 het hoogste aantal besmettingen in 25 jaar. Landen als Albanië, Tsjechië, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk zijn niet langer vrij van mazelen, omdat de ziekte langer dan een jaar actief was in die landen.

Op dit moment is het eiland Samoa in de greep van een uitbraak die tot nu toe al aan meer dan zestig mensen het leven heeft gekost. De eilandrepubliek in de Stille Oceaan riep enkele weken geleden de noodtoestand uit vanwege de uitbraak.

Kinderen

Baby’s en jonge kinderen zijn het kwetsbaarst voor de mazelen. De ziekte kan dodelijk zijn, maar kinderen kunnen ook hersenschade oplopen of blind worden. Ook zijn kinderen en volwassenen die besmet raken kwetsbaarder omdat hun afweersysteem verzwakt is. De vaccinatiegraad daalt al bijna tien jaar vanwege een groeiend wantrouwen tegen vaccins, maar ook door slechte bereikbaarheid en gezondheidszorg in sommige landen.

„Het feit dat er kinderen sterven door een ziekte die met vaccinaties te voorkomen is, zoals de mazelen, is een schande”, zegt WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hij spreekt van „een collectief falen bij de bescherming van de meest kwetsbare kinderen”. „Om levens te redden moeten we zorgen dat iedereen profiteert van vaccinaties.”