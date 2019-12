Waarom het vrouwenquotum (g)een goed idee is

De raad van commissarissen van 88 beursgenoteerde bedrijven, moet straks voor minimaal 30% uit vrouwen bestaan. In deze Haagse Zaken hoor je hoe politieke partijen van mening veranderde over de noodzaak van een quotum, wat die maatregel precies inhoudt én hoe goed de politiek het zelf doet qua man/vrouw verdeling. Claudia Kammer, Annemarie Sterk en Marike Stellinga bespreken de mogelijke effecten van zo’n quotum en hoe het denken in de maatschappij en in het bedrijfsleven over dit onderwerp veranderde.

