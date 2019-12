Veertien betogers Bagdad doodgeschoten door onbekenden

Zeker veertien demonstranten zijn vrijdagavond in Bagdad doodgeschoten door nog onbekende schutters, melden internationale persbureaus. De mannen - volgens sommige berichten droegen ze burgerkleding, om niet op te vallen - reden met een pick-up truck het Khilani-plein op, waar een betoging aan de gang was. Onder de doden zouden enkele politieagenten zijn en tientallen mensen raakten gewond, schrijft persdienst Reuters.

Het is de tweede dag op rij dat zich een gewelddadige aanval voordoet op demonstranten in de Iraakse hoofdstad. Donderdag vond een steekpartij plaats op het Tahrirplein, het epicentrum van de anti-regeringsbeweging in Bagdad. Daarbij vielen dertien gewonden. Er werd op de aanwezigde demonstranten ingestoken op het moment dat juist wat rust leek te ontstaan - aanhangers van het regime hadden zich juist van hetzelfde plein teruggetrokken.

Het is onduidelijk wie achter het geweld tegen de demonstranten van de afgelopen dagen zit. De incidenten en chaos voeden geruchten dat Iraanse facties ‘geïnfiltreerd’ zijn bij de anti-overheidsdemonstranten. Jonge Irakezen gaan sinds oktober de straat op, in de hoofdstad en andere grote steden, uit onvrede over de economische situatie in het land. De autoriteiten treden hard op tegen de protesten. Premier Mahdi nam vorige week ontslag.