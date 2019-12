Van excuustruus tot symboolfunctie

Mijntje Lückerath-Rovers is hoogleraar corporate governance aan de Tilburg University en commissaris bij o.a. Achmea, NRC Media en Diergaarde Blijdorp.

De discussie over het vrouwenquotum gaat nog wel even door, ook nadat de Tweede Kamer dinsdag een motie aannam die beursgenoteerde bedrijven verplicht om hun raad van commissarissen voortaan voor minstens 30 procent uit vrouwen te laten bestaan. Voor sommigen is dat slechts het begin: want hoe zit het met de – invloedrijkere – raden van bestuur? En met de raden van commissarissen bij (grote) bedrijven zonder beursnotering?

Om welles-nietesdiscussies te voorkomen maakte hoogleraar corporate governance Mijntje Lückerath-Rovers een schema van alle argumenten voor - en tegen quota. Én om te laten zien dat er niet één waarheid is. Ook toepasbaar voor andere vormen van diversiteit. Bovendien, zegt ze, is het overzicht handig voor iedereen (m/v) die straks een, misschien te eenzijdige, mening heeft over de benoeming van vrouwen in de raad van commissarissen.