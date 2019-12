Uber: 3000 meldingen van seksueel misbruik in VS in 2018

Taxidienst Uber ontving vorig jaar in de Verenigde Staten ruim drieduizend meldingen van seksueel misbruik door chauffeurs en klanten van de populaire ridesharing-dienst. Dat meldt het Amerikaanse bedrijf in een baanbrekend veiligheidsrapport dat donderdag is gepubliceerd, schrijft Reuters.

Volgens Uber, dat vorig jaar ongeveer 1,3 miljard ritten verzorgde in de VS, is er sprake van een daling van 16 procent aan klachten in de vijf ernstigste categorieën van seksueel misbruik ten opzichte van het jaar ervoor, waaronder verkrachting. In 2018 waren er 235 meldingen van verkrachting.

In totaal waren er in 2017 en 2018, de jaren waarop het rapport betrekking heeft, bijna zesduizend meldingen van seksueel misbruik, waaronder ongewenste betasting, ongewenst zoenen en ander grensoverschrijdend gedrag.

Uber benadrukt dat de incidenten „statistisch gezien uiterst zeldzaam” zijn: volgens de taxi-app gaat het om 0,00002 procent van de ritten. „Maar zelfs één ernstig veiligheidsincident is onaanvaardbaar, want het vertegenwoordigt de levenservaring van iemand in de Uber-gemeenschap”, aldus het bedrijf.

Uber wijst er in het 84 pagina’s tellende raport op dat niet alleen gebruikers van de taxidienst risico lopen; ook chauffeurs worden getroffen. Gebruikers werden bij ongeveer de helft van de meldingen van seksueel misbruik beschuldigd van de agressie.

Druk om te reageren op onveilige situaties

Het is de eerste keer dat Uber een veiligheidsrapport heeft gepubliceerd. De taxidienst heeft daartoe besloten naar aanleiding van oplopende druk om te reageren op klachten van misbruik en onveilige situaties in een groot aantal steden. Seksueel misbruik en agressie vormen een punt van zorg in de ridesharing-sector, ook voor concurrent Lyft.

Volgens Uber, dat vorige maand zijn vergunning in Londen kwijtraakte naar aanleiding van zorgen over veiligheid, streeft het bedrijf met het rapport transparantie na. Doel is ook „verantwoordelijkheid en veiligheid te verbeteren voor Uber en de gehele branche.”

Volgens het rapport zijn in 2018 negen mensen in de VS omgekomen als gevolg van fysiek geweld bij een Uber-rit. In 2017 kwamen tien mensen om. In totaal ging het daarbij om acht gebruikers, zeven chauffeurs en vier anderen, zoals omstanders. Jaarlijks kwamen de afgelopen twee jaar ongeveer vijftig mensen om bij ongelukken tijdens een Uber-rit.

Te hard remmen

Het bedrijf stelt dat 99,9 procent van de 2,3 miljard ritten in de VS in 2017 en 2018 zonder incident is verlopen. Bij de 0,1 procent waarop wel een klacht over veiligheid volgde, ging het in de meeste gevallen om zaken als te hard remmen of een verbaal meningsverschil.

„Ik vermoed dat veel mensen verrast zullen zijn hoe zeldzaam deze incidenten zijn”, schreef bestuursvoorzitter Dara Khosrowshahi van Uber op Twitter. „Anderen zullen begrijpelijkerwijs vinden dat ze nog steeds te vaak voorkomen.”

I suspect many people will be surprised at how rare these incidents are; others will understandably think they’re still too common. Some people will appreciate how much we’ve done on safety; others will say we have more work to do. They will all be right. (2/3) — dara khosrowshahi (@dkhos) December 5, 2019

Uber is wereldwijd actief in zeventig landen. Het bedrijf zegt lessen van het Amerikaanse rapport in overweging te nemen in andere landen. Het beloofde echter niet om meer rapporten te publiceren.