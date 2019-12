Typisch Nederland

Jan Dirk van der Burg is Fotograaf des Vaderlands. Maandelijks maakt hij een beeldverslag van Nederland. Bekijk ook de vorige aflevering over HOME letters

Voorzieningen die gevoelsmatig niet zo op elkaar aansluiten zie je toch regelmatig pal naast elkaar. De absolute topper zag ik ooit bij Salon 261, een industrieterreinbordeel in Alphen aan de Rijn. Daar had de aanpalende garage – Blokland APK-service – een banner gemaakt met de tekst ‘klaar terwijl u wacht.’

Ook fastfood en fitness blijken op veel plaatsen in Nederland een aantrekkingskracht op elkaar uit te oefenen. Is het voor de fitnessbranche aantrekkelijk om in te spelen op schuldgevoel na een uitbundige snacksessie? Laatst hoorde ik dat het voor bodybuilders die in de zogenaamde ‘bulkfase’ zitten, – wanneer je juist veel moét eten – handig is om meteen kip te kunnen kluiven bij KFC. Maar waarom de contrasterende bedrijfstakken naast elkaar opereren blijkt toch niet eenvoudig te factchecken in fitness-naast-fastfood-land. Vanwege de vermeende ‘ludieke insteek van de vraag’ kreeg ik voornamelijk off the record antwoorden. Behalve van Leon de Gee van The Fitness Lounge in Lansingerland: „ Voor één ding is het wel heel handig. Als nieuwe mensen niet precies weten waar wij zijn gevestigd en we zeggen ‘naast de Mac’, dan weet iedereen waar je zit.”

Met medewerking van Audrius Kriauciunas’