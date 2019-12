Twee schippers in ziekenhuis opgenomen door hoge concentratie gas aan boord

Een schippersechtpaar is woensdag op de Lek bij Nieuwegein van boord van hun binnenvaartschip gehaald en met zware gezondheidsklachten opgenomen in het ziekenhuis. De twee zijn in aanraking gekomen met grote hoeveelheden giftig ladinggas in het ruim, meldt schippersbond ASV vrijdagavond. De man heeft hartklachten, de vrouw wordt vrijdag in coma gehouden. Ook andere bemanningsleden werden van boord gehaald.

De schippers hadden dinsdag in de haven van Amsterdam zonnebloemschrootpellets uit een zeeboot geladen. Een dag later werd in het ruim van het binnenvaartschip een hoge concentratie fosfine gemeten, een giftig gas dat wordt gebruikt om ongedierte te bestrijden. Normaal gesproken wordt een lading na de zeereis doorgelucht op het moment dat deze wordt overgeladen op de binnenvaart, of wordt de concentratie fosfine nogmaals gemeten. Dat is bij deze lading veevoer niet gebeurd.

Een van de schippers nam zelf contact op met de ASV en liet weten dat in plaats van de toegestane hoeveelheid van 0,2 ppm (parts per million), 15 ppm werd gemeten in het ruim. „De bemanning heeft dus een dag lang in die veel te hoge concentratie aan boord gezeten”, zegt een woordvoerder van ASV tegen NRC.

Het echtpaar werd opgenomen op de intensive care. Vooral voor de vrouw lijkt de situatie vrijdagavond ernstig. Familieleden van de schippers zijn naar het ziekenhuis geroepen. Volgens de ASV ligt het binnenschip nu bij Vreeswijk.

Extra metingen

Begin deze week hebben meerdere schepen de lading van dezelfde boot overgenomen, maar het is niet duidelijk om hoeveel schepen het gaat. Sommige bronnen melden dertien schepen, andere hebben het over meer dan twintig. Volgens Dirk van der Meulen, hoofdredacteur van het vakblad Schuttevaer dat vrijdag ook melding maakt van het incident, zijn bij enkele schepen extra metingen gedaan. „Vijf schepen mogen niet meer verder varen, die bemanning is van boord.” Over gezondheidsklachten bij opvarenden van andere binnenschepen is niets bekend.

Een aantal schepen zou de lading alweer gelost hebben, aldus Van der Meulen. „Veevoer wordt vaak via de zeevaart direct op de binnenvaart geladen en vervoerd. Schippers moeten er ook van uit kunnen gaan dat de lading die zij krijgen goed is. Als er fouten zijn gemaakt in de meting van het gifgas, dan is moeilijk te achterhalen wat er mis is gegaan.”