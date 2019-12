Thunberg in Madrid: ‘We kunnen ons geen tussentop veroorloven’

Greta Thunberg is als een popster onthaald in Madrid. Iedere stap die de 16-jarige Zweedse activiste tijdens de klimaattop in de Spaanse hoofdstad zet, wordt nauwgezet gevolgd. Vanaf het moment dat ze vrijdagochtend per trein arriveerde vanuit Lissabon, ontstond er een waar mediacircus rondom Thunberg, of ze nou een bezoek bracht aan de COP 25, een persconferentie gaf of het publiek toesprak na een protestmars door de stad. „Het is tijd dat de wereldleiders echt tot actie overgaan. Er is geen tijd meer te verliezen”, luidde haar boodschap na ruim een jaar wereldwijd protest door jongeren die haar voorbeeld volgden.

Thunberg is in die tijd uitgegroeid tot hét gezicht van de jeugdige generatie die zich wereldwijd zorgen maakt om klimaatverandering. Ze oogst lof en bewondering onder alle leeftijden, maar wordt door sommige klimaatcynici ook gezien als een propagandamiddel om de jeugd bang te maken. Thunberg blijft in Madrid onverstoorbaar onder die kritiek. „Sommige mensen hebben nu eenmaal angst voor verandering”, zei ze op afgemeten toon. „Die willen ons jongeren het liefst de mond snoeren. Maar dat is voor mij alleen maar een bewijs dat de problemen echt groot zijn.”

Lees meer over de klimaattop in Madrid: de voortrekkers, dwarsliggers en verliezers

Veel internationale media hebben letterlijk dagen gewacht tot Thunberg zou komen. Sommigen berichtten al eerder in de week over haar aankomst in Portugal, waar zij na een tocht van drie weken per catamaran arriveerde. En voor een leger aan journalisten kwam ze op vrijdagmorgen met de nachttrein uit Lissabon aan in Madrid. „Het is me gelukt om ongezien Madrid binnen te komen”, stelde ze zelf met gevoel voor humor in een tweet aan haar ruim drie miljoen volgers. Na een spontaan bezoek aan beurscentrum Ifema stond ze de wereldpers te woord.

Greta Thunberg kwam vrijdagochtend aan per trein in Madrid vanuit Lissabon. Foto Andrea Comas/AP

Thunberg bij de klimaatdemonstratie in Madrid. Er was zoveel drukte rondom de activist niet meeliep in de protestmars, maar per elektrische auto werd gebracht. Foto Javier Barbancho/Reuters

‘Nog niets concreets bereikt’

Thunberg zat tijdens die persconferentie op een podium naast de Nigeriaanse Vanessa Makate en de Spanjaarden Shari Crespi en Alejandro Martínez, die net als zij voorgaan in de strijd om verandering. „Deze top wordt als een tussentop betiteld. Maar dat kunnen we ons niet veroorloven”, zei ze. „We moeten iedere kans pakken om concrete maatregelen door te voeren. De wereld zucht nu onder de klimaatproblemen.”

Daarna ging Thunberg vanwege de drukte met een elektrische auto vooruit, terwijl tienduizenden anderen van het treinstation Atocha naar Nuevos Ministerios liepen, in een protestmars waar 850 organisaties uit de hele wereld aan meededen. „Aan de ene kant zijn veel mensen zich in een jaar tijd bewust geworden van de ernst van de problemen. Dat is winst”, stelde Thunberg. „Maar aan de andere kant kun je ook zeggen dat er nog niet concreets is bereikt.” „Politici zouden natuurlijk niet als eerste naar mij moeten luisteren, maar naar de wetenschappers”, stelt ze. „Maar zolang dat niet voldoende gebeurt zijn er meer activisten nodig.”

Fotografen en journalisten wachtten Thunberg op in Madrid. Foto Juan Carlos/EPA