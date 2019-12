Schiphol wil bio-verplichting

Schiphol en Heathrow, twee van de drie drukste luchthavens van Europa, pleiten voor verplichte bijmenging van biobrandstof voor luchtvaartmaatschappijen. Dit ‘bijmengmandaat’ voor de luchtvaart moet worden vastgelegd voor de Europese Unie, in navolging van het wegverkeer. De regeling zou volgend jaar al in moeten gaan. Dick Benschop en John Holland-Kaye, de bestuursvoorzitters van Schiphol en Londen Heathrow, spreken hier maandag over met Diederik Samsom, kabinetschef van Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie. Timmermans is verantwoordelijk voor het Europese klimaatbeleid en presenteert woensdag zijn ‘Green Deal’.

Volgens Benschop, die vrijdag een handvol journalisten bijpraatte over de duurzaamheidsdoelen van Schiphol, is een bijmengverplichting de meest effectieve beleidsoptie om luchtvaart op korte termijn te verduurzamen. Benschop: „Dit werkt veel beter dan belastingen of subsidies. Het stimuleert zowel de productie als de consumptie van biobrandstof. Het kost de maatschappijen veel geld, want biobrandstof is duurder dan kerosine. Daarom moet het een Europees mandaat worden, met een gelijk speelveld voor iedereen.” De twee luchthavens hebben hun lobby niet overlegd met maatschappijen.

Schiphol wil dat 14 procent van alle brandstof die in 2030 op Schiphol wordt getankt duurzaam is. Nu is dat 0 procent. KLM tankt biobrandstof in Los Angeles voor vluchten naar Amsterdam. De duurzame brandstof moet worden geleverd door een fabriek die in Delfzijl wordt gebouwd en vanaf 2022 operationeel is, en van een proeffabriek voor synthetische kerosine op Rotterdam The Hague Airport. De beoogde 14 procent in 2030 is volgens Benschop het „maximaal haalbare en beslist geen nattevingerwerk”.

De topmannen van luchtvaartmaatschappijen Lufthansa en Emirates hebben recent gezegd vooral te vertrouwen op synthetische brandstof. Benschop: „Dat is goed voor de lange termijn, na 2030. De komende tien jaar kunnen we beter inzetten op biobrandstof, dat is verder ontwikkeld. Maar we moeten met beide opties aan de slag, we hebben niet de luxe om één optie uit te voeren.”

Schiphol wil over tien jaar volledig emissieloos zijn. Dat gaat verder dan het Nederlandse klimaatakkoord. Benschop: „Ik vind dat de luchtvaart geen eigen positie kan claimen. We moeten als sector het klimaatakkoord van Parijs volgen.”

De grootste vervuiler op Schiphol is het vliegen zelf, gevolgd door het transport van passagiers van en naar de luchthaven en de luchthaven zelf. Schiphol wil op alle gebieden zoveel mogelijk verduurzamen. Op 14 en 15 december organiseert Greenpeace een ‘Protestival’ op Schiphol, een tweedaagse manifestiatie tegen klimaatschade door luchtvaart. Actiegroep Extinction Rebellion heeft „duizenden rebellen” opgeroepen om ook te komen.