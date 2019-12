Poging oprichters Marqt overname te voorkomen strandt bij rechter

De oprichters van Marqt zijn er niet in geslaagd via de rechter te voorkomen dat de duurzame supermarktketen overgenomen wordt. Quirijn Bolle en Meike Beeren hadden de Ondernemingskamer in Amsterdam gevraagd de verkoop van het verliesgevende Marqt aan het Brabantse concern Udea te verbieden. De rechters wezen het verzoek vrijdag af.

Bolle en Beeren, grootaandeelhouders in Marqt, wilden dat de Ondernemingskamer hun aandelen voorlopig niet-overdraagbaar zou verklaren. Daarmee zou een overname dus praktisch onmogelijk worden. De rechters zeiden vrijdag dat ze zo’n besluit alleen in „uitzonderlijke en zwaarwegende omstandigheden” kunnen nemen. Daarvan is volgens hen geen sprake. Daarom mag de verkoop komende maandag worden voltrokken.

Marqt-oprichters Bolle en Beeren hebben ruzie met de andere aandeelhouders. Die laatsten willen de supermarktketen verkopen aan Udea, moederbedrijf van biosupermarktketen Ekoplaza. Bolle en Beeren hebben een ander plan: zij willen dat Marqt zelfstandig blijft en claimen dat ze een geldschieter hebben gevonden die dat mogelijk maakt.

Verplichte verkoop

Eind oktober ging de voorzieningenrechter niet mee in het verhaal van de oprichters. Bolle en Beeren werden toen in een kort geding dat was aangespannen door hun mede-aandeelhouders verplicht hun deel van Marqt te verkopen. Daarop stapten ze naar de Ondernemingskamer. Ook gingen Bolle en Beeren in hoger beroep tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter.

Marqt heeft sinds zijn oprichting in 2006 nog nooit winst gemaakt. Het concern, dat in 2017 een omzet had van 63 miljoen euro, had ooit achttien winkels. Inmiddels zijn meerdere van die vestigingen weer gesloten, waaronder twee grote filialen in Amsterdam en Den Haag. Er werken nu zo’n 750 mensen bij Marqt.