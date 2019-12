Spotjes voor de helft van de prijs? Dat kon bij Radio 538 en Sky, maar mag niet meer

De vier radiostations van Talpa, waaronder Radio 538 en Sky Radio, zullen adverteerders niet langer proberen te verleiden met hoge kortingen. Zo probeerden ze bedrijven over te halen om meer van hun jaarlijkse budget bij hun zenders te besteden en minder bij andere. Ook vier kleinere stations waarvoor Talpa’s verkooporganisatie One Media Sales (OMS) de commercials aan de man brengt, zien af van ‘bestedingsaandeelkortingen’.

Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder onderzocht drie jaar of OMS de Mededingingswet overtrad. Aanleiding was de fusie van Radio 538 en Radio 10 (Talpa) met Sky Radio en Veronica (TMG), nu volledig in handen van Talpa Network. OMS verkoopt reclame voor de Talpa-zenders RadioCorp (100% NL, Slam!), Sublime en Classic NL. Onder luisteraars van 20 tot 49 jaar, commercieel de aantrekkelijkste doelgroep, hebben de acht zenders een marktaandeel van 47,7 procent. De NPO volgt met 25-30 procent.

Van elke euro die in 2018 werd besteed aan radioreclame ging 50 cent naar OMS-zenders. De totale bestedingen hieraan: meer dan 200 miljoen euro. Dat bedrag blijft de komende jaren stabiel, ondanks de populariteit van Spotify en YouTube, menen analisten. OMS belooft de komende twee jaar af te zien van kortingen. Die liepen op tot de helft van de officiële tarieven. De ACM stelt dat nu wordt voorkomen dat andere zenders niet voldoende advertentie-inkomsten ontvangen om actief te blijven. Als zenders de markt moeten verlaten, kan dat leiden tot minder aanbod en hogere prijzen voor adverteerders, aldus de ACM. Topman Martijn Snoep, in een persverklaring: „Met de toezegging hebben we effectief en snel een oplossing bereikt. Dit is belangrijk omdat de onderhandelingen [over reclamebestedingen] voor het komende jaar nu bezig zijn.”

Concurrerende radiozenders en mediabureaus, die ook reclame inkopen voor bedrijven, twijfelen of de belofte van OMS voldoende effect heeft op de dominante marktpositie van de Talpa-zenders. (NRC)