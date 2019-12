Ook uigekomen week 49

The Marvelous Mrs. Maisel 3

De Emmy-winnende comedyserie van Amy Sherman-Palladino (Gilmore Girls) is terug. The Marvelous Mrs. Maisel gaat over Miriam ‘Midge’ Maisel, een jonge vrouw die zich ontpopt tot stand-upcomédienne. In het derde seizoen gaat ze op tournee met zanger Shy Baldwin. Amazon Prime, acht afleveringen.

Marriage Story

De nieuwe film van Noah Baumbach wordt al genoemd als grote Oscar-kandidaat. Net als The Irishman verschijnt deze film vrijwel meteen na de bioscooppremière op Netflix. Adam Driver en Scarlett Johansson spelen fenomenaal in een scheidingsdrama dat deels is gebaseerd op Baumbachs eigen leven. Netflix, 136 minuten.

V Wars

Liefhebbers van vampieren kunnen zich wagen aan V Wars. De uitbraak van een virus zorgt ervoor dat veel mensen opeens in bloedzuigers veranderen. Een wetenschapper (Ian Somerhalder, The Vampire Diaries) probeert een oorlog tussen mens en vampier te voorkomen. Netflix, tien afleveringen.

Vikings 6

Het zesde en laatste seizoen van de bloederige historische serie over een groep Noorse krijgers. De serie is gebaseerd op de legendes van Viking Ragnar. De laatste reeks volgt onder meer zijn zoon, koning Bjorn Ironside. Ziggo Movies & Series, elke week een aflevering.