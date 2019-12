NVWA: Tabaksindustrie betaalt illegale bonussen aan tabakswinkels

Tabaksfabrikanten hebben dit jaar meerdere illegale overeenkomsten gesloten met winkels over de verkoop en promotie van tabaksproducten. Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het merendeel van de afspraken gaat over bonussen om verkoop te bevorderen, die kunnen oplopen tot 3.000 euro per jaar.

De NVWA onderzocht steekproefsgewijs tien speciaalzaken. Allen bleken afspraken met tabaksfabrikanten gemaakt te hebben die volgens de toezichthouder neerkomen op illegale reclame. De winkels hadden met 19 verschillende fabrikanten in totaal 69 overeenkomsten gesloten. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of andere verkooppunten, zoals supermarkten en benzinestations, ook dergelijke afspraken hebben.

Vrijdag maakte de keuringsdienst ook bekend vanaf januari 17-jarige jongeren te gaan inzetten als testkopers van rookwaren. Als het deze zogenoemde mysteryshoppers lukt sigaretten te kopen, kan de NVWA de verkoper een boete opleggen. Een klant moet minstens achttien jaar zijn om sigaretten te mogen kopen. Eerder deed de instantie controles door meerderjarige toezichthouders onopvallend te laten observeren.