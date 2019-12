Nederlandse IS-vrouwen in Syrië stappen naar Hoge Raad

De Nederlandse IS-vrouwen die verblijven in kampen in het noorden van Syrië stappen naar de Hoge Raad. Dat heeft advocaat André Seebregts vrijdagochtend bevestigd. Hij staat een deel van de 23 vrouwen en hun 56 kinderen bij.

Het gerechtshof in Den Haag oordeelde eind november dat niet de rechter, maar de staat moet bepalen of de vrouwen en hun kinderen terug moeten keren naar Nederland. De IS-vrouwen gaan in cassatie omdat ze volgens Seebregts „groot gevaar” lopen in de kampen. De Syrische inlichtingendienst wil ze ondervragen en daarbij wordt marteling – ook van kinderen – niet geschuwd, zegt de raadsman. De leefomstandigheden zullen vanwege de naderende winter verder verslechteren.

De IS-vrouwen zullen in cassatie worden bijgestaan door de advocaat Robert van Galen, van het advocatenkantoor NautaDutilh, zegt Seebregts. Seebregts, die achttien van de vrouwen en 41 kinderen bijstaat, heeft de Hoge Raad verzocht om half januari al uitspraak te doen omdat de zaak „buitengewoon dringend” is. De Hoge Raad kan beslissen om de eerdere uitspraak van het hof te vernietigen. Het gerechtshof moet zich dan opnieuw over de zaak buigen.

