Nederlandse hermelijn zit in het nauw

Naam: hermelijn Wetenschappelijke naam: Mustela erminea Leefplek: het hele vasteland van Nederland en op Texel Eet: kleine zoogdieren Lengte: kop - romp 25 cm, staart 10 cm Gewicht: 150-450 gram Kleur: bruine zomervacht (witte buik), witte wintervacht. Staartpunt altijd zwart Opvallend: samen met de wezel de kleinste marter die in Nederland leeft

Dag en nacht is hij actief, om op woelmuizen, ratten en konijnen te jagen. Tussendoor houdt hij kleine pauzes, maar per etmaal eet hij ongeveer 25 procent van zijn eigen lichaamsgewicht. Ondanks die actieve leefstijl is de hermelijn relatief onzichtbaar: overdag zoekt hij dekking, bijvoorbeeld tegen roofvogels en huiskatten.

Onderzoek doen naar de soort is lastig, maar wát er bekend is stemt niet hoopvol: de Zoogdiervereniging laat weten dat de soort de laatste vijf jaar in Limburg, Drenthe, Flevoland, Zeeland, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vrijwel is verdwenen. In die laatste vier provincies en in Noord-Holland is de hermelijn nu beschermd; in Overijssel loopt de bescherming sinds 1 december. Oorzaak van de achteruitgang is vermoedelijk het verdwijnen van cultuurlandschap.