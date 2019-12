Nederlandse handbalsters winnen op WK verrassend van Noorwegen

De Nederlandse handbalsters hebben vrijdag op het WK in Japan onverwacht gewonnen van grootmacht Noorwegen. In Kumamoto was Oranje met 30-28 te sterk voor de drievoudig wereldkampioen. Dankzij de zege eindigt Nederland de eerste ronde van het toernooi als groepswinnaar.

Noorwegen leidde na de eerste helft met 14-18, maar na rust kwam Nederland terug. Keepster Tess Wester verrichtte belangrijke reddingen, terwijl sterspeler Estavana Polman de meeste doelpunten voor haar rekening nam.

Op de afgelopen twee wereldkampioenschappen verloor Nederland cruciale wedstrijden van Noorwegen. In 2017 schakelde de Scandinavische ploeg Oranje uit in de halve finale. Vier jaar geleden ontmoetten de landen elkaar in de finale. Noorwegen pakte de wereldcup toen door met 31-23 te winnen. Ook op de EK’s in 2016 en 2018 ging Nederland onderuit tegen Noorwegen. De laatste keer dat de Nederlandse vrouwen een handbalinterland van Noorwegen wonnen, was in 1999.

Tweede groepsfase

Nederland is nu door naar de tweede groepsfase, waarin het vanaf zondag wedstrijden speelt tegen Duitsland, Denemarken en Zuid-Korea. Noorwegen en Servië, tegenstanders van Oranje in de eerste ronde, zitten in dezelfde poule. De vier punten uit de overwinningen op de twee landen mag Nederland meenemen naar de tweede ronde, waardoor het nu al bovenaan staat in de poule. Tegen de Noren en Serviërs hoeft Nederland geen groepswedstrijden meer te spelen. Om de halve finale te halen, moet Nederland bij de beste twee eindigen.

Afgelopen zaterdag begon Nederland het WK nog met een teleurstellende 26-32 nederlaag tegen Slovenië. Daarna herpakte de ploeg zich door achtereenvolgens te winnen van Angola (35-28), Cuba (51-23), Servië (36-23) en tot slot Noorwegen.