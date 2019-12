Medische toeristen vanaf volgend jaar welkom in Noord-Korea

Noord-Korea wil vanaf volgend jaar diverse medische behandelingen aan gaan bieden aan toeristen. De geïsoleerde dictatuur wil zo meer geld verdienen aan veelal Chinese medische toeristen. Het gaat om staarbehandelingen, gebitsimplantaten en behandelingen voor tumoren, meldt persbureau Reuters vrijdag op basis van de Noord-Koreaans partijkrant Rodong Sinmun.

Een nieuw-gevormde staatsonderneming wil inspelen op wat het partijblad een internationale trend noemt: „De stijgende vraag naar toerisme, inclusief medische verzorging”. De nieuwe overheidsinstelling gaat klinieken in de buurt van warmwaterbronnen bouwen. De helende wateren zouden onder meer helpen tegen reuma.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un was de afgelopen maanden al te zien op foto’s waar hij ter paard door besneeuwde berggebieden in het noorden van het land rijdt, vlakbij de Chinese grens. Ook bezocht hij een resort in de bergstad Yangdok, gelegen in het hart van het land. Daar bouwt het regime aan wat zij een zelfredzame economie noemde.

„Het kan dat het plan mislukt, maar dit is ernst”, zegt hoogleraar en Noord-Korea-expert Remco Breuker van de universiteit Leiden. „Die krant is een orgaan van de partij, pas als de hele voorbereiding en besluitvorming is afgerond wordt er ruchtbaarheid aangegeven.”

Breuker: „Zolang de gemiddelde Koreaan geen toegang heeft tot gemiddelde medische zorg, kan je zoiets niet maken als staat.” Hij acht de kans vrij groot dat het medische toerisme eigenlijk een façade voor orgaantransplantatie is. „Wellicht als een-tweetje met China, waar de laatste tijd veel kritiek klonk op gedwongen orgaantransplantatie. In de Noord-Koreaanse gevangenkampen zitten veel ‘vrijwilligers’.”

Ziekenzorg alleen voor elite toegankelijk

Toch is het idee van gezondheidszorg minder gek dan het klinkt, zegt Breuker. „Noord-Korea heeft niet de medische infrastructuur van een ontwikkelingsland. In de jaren zestig en zeventig is flink geïnvesteerd in de gezondheidszorg. Het land heeft goede ziekenhuizen die op goed niveau zijn en artsen die goed opgeleid zijn.” Alleen is die gezondheidszorg slechts beschikbaar voor de elite, merkt Breuker op. „De structuur is er, maar de politieke wil en het geld om het voor iedereen beschikbaar te maken is verdwenen.”

Noord-Korea gaat gebukt onder economische sancties, opgelegd vanwege het nucleaire- en raketprogramma van het land. Toerisme is een van de laatste sectoren waar het regime harde valuta aan kan verdienen. Volgens cijfers van persbureau Reuters trok het land dit jaar 350.000 toeristen uit China, die naar schatting 175 miljoen dollar uitgaven.

„In de laatste vijftien tot twintig jaar zendt Noord-Korea ook veel traditionele geneeskundigen uit”, zegt Breuker. Yang Moo-jin, van de universiteit van Seoul, zegt tegen Reuters dat het nieuwe medische toerisme hierop inspeelt. „Noord-Korea biedt voornamelijk natuurlijke toeristische attracties en lijkt te denken dat de combinatie met oosterse geneeskunde, die veel Chinezen leuk vinden, geld op kan leveren.”