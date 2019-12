Kleerhangers van duurzaam hout of gerecycled plastic

Foto Getty Images

De rietjes van de modewereld worden ze genoemd. Volgens onlinemodekrant Business of Fashion worden jaarlijks miljarden plastic kleerhangers weggegooid. De meeste nog voordat een kledingstuk in de winkel hangt.

Vanaf het moment dat een kledingstuk een fabriek verlaat worden steeds plastic hangers gebruikt om te voorkomen dat de kleding kreukt. Bij het vervoer naar een distributiecentrum, bij het transport van het distributiecentrum naar de winkel. Soms wordt kleding rechtstreeks uit de doos opgehangen, soms worden de plastic hangers vervangen door chiquere, eventueel houten exemplaren. En dan zijn er nog de stomerijen.

De meeste plastic hangers zijn zo goedkoop dat het eigenlijk niet rendabel is om er een recyclesysteem voor op te zetten. Toch zoeken steeds meer modebedrijven naar milieuvriendelijkere alternatieven. Zara is begonnen om weggooihangers te vervangen door hangers van gerecycled plastic die teruggaan naar de fabriek. Van kapotte hangers wordt het plastic gerecycled. Voorlopers zijn het Amerikaanse Target en het Britse Marks & Spencer. De laatste heeft de afgelopen twaalf jaar meer dan een miljard hangers opnieuw gebruikt of gerecycled, Target hergebruikt, repareert en recyclet al hangers sinds 1994.

Dit zijn natuurlijk grote ketens, met grote budgetten. Maar kleinere bedrijven kunnen ook gemakkelijk overschakelen op een duurzamer alternatief. Het bijna vijf jaar oude Nederlandse Arch & Hook noemt zich ’s werelds eerste duurzame hangermerk en schat het aantal per jaar weggegooide hangers zelfs op honderd miljard.

Oprichter Sjoerd Fauser hield zich eerder bezig met de inrichting van winkels. Hij kwam op het idee voor Arch & Hook nadat zijn klanten klaagden over het feit dat de kwaliteit van de hangers achterbleef bij het interieur. Hij besloot het duurzaam aan te pakken.

De hangers van Arch & Hook zijn gemaakt van duurzaam hout dan wel gerecycled plastic, al dan niet van plastic afkomstig uit Chinese rivieren. De plastic hangers zijn te recyclen, en gaan veel langer mee dan wegwerphangers en kunnen qua vorm, kleur en grootte worden aangepast aan de wensen van de klant. Onder meer Vetements, Roland Mouret en het Britse Harrods werken al samen met de Nederlandse start-up, die inmiddels kantoren heeft in Amsterdam, New York, Londen en Sydney en meer dan honderd miljoen hangers heeft verkocht.