Indiase politie doodt vier verdachten van verkrachting 27-jarige vrouw

De politie in India heeft vrijdag vier mannen doodgeschoten die verdacht werden van de moord en verkrachting van een 27-jarige vrouw in de zuidelijke stad Haiderabad. Dat meldt persbureau Reuters. De verdachten werden gedood toen de politie hen meenam naar de plaats delict. Daar zouden de vier mannen geprobeerd hebben om de wapens van de agenten af te pakken en te ontsnappen, meldt de BBC op basis van de politie. Twee agenten zouden ook gewond zijn geraakt.

Vorige week donderdag werd het stoffelijk overschot van de 27-jarige dierenarts gevonden. Ze was verkracht, vermoord en daarna was haar lichaam in brand gestoken. De zaak leidde tot grote woede onder de bevolking. Demonstranten gingen de straat op in New Delhi, Haiderabad en Bangalore en belaagden het politiebureau waar de verdachten vastzaten, omdat de politie volgens de demonstranten te weinig doen tegen het geweld tegen vrouwen.

De moeder van de dierenarts zegt dat er nu gerechtigheid heeft plaatsgevonden. Nadat de verdachten werden doodgeschoten gingen duizenden mensen opnieuw de straat op om de gebeurtenis te vieren met vuurwerk, en het optreden van de politie te ‘bejubelen’. Seksueel geweld tegen vrouwen komt in India veel voor. Afgelopen donderdag nog werd een 23-jarige vrouw in brand gestoken, die in maart op straat was verkracht. Ze was onderweg naar de rechtbank waar haar zaak behandeld zou worden. Ze werd met zware brandwonden in het ziekenhuis opgenomen. Donderdagavond verkeerde zij in levensgevaar.

Volgens de laatste cijfers van de regering in India zijn in 2017 meer dan 34.000 vrouwen verkracht. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog veel hoger, omdat niet alle verkrachtingen worden gemeld bij de autoriteiten. In december 2012 kreeg het onderwerp veel aandacht nadat een vrouw in een bus door een groep mannen was verkracht. Sindsdien is er meer aandacht voor, maar is de situatie in het land nog niet veel verbeterd.

Er zijn ook twijfels bij het optreden van de politie deze vrijdag. Zo heeft de leider van het congres Shashi Tharoor ook kritiek op het handelen van de politie en vraagt hij zich af of er sprake is van buitenrechtelijke moorden. De Indiase politie wordt er vaker van beschuldigd het recht in eigen hand te nemen. Onder meer de VN heeft gewaarschuwd voor het hoge aantal mensen dat wordt doodgeschoten door de politie.