Hoe Nederlandse dj’s uitwijken naar belastingparadijzen

Nick van de Wall, zoals de wereldberoemde dj Afrojack eigenlijk heet, woont officieel in Dubai. Zijn huis staat volgens het Nederlandse Kadaster in de Jumeirah Golf Estates – „the preserve of the priviliged” aldus de website. Om een golfbaan heen staan er luxe villa’s in mediterrane stijl met zwembad, jacuzzi, barbecueplaats en, afhankelijk van het type, vier of vijf slaapkamers. Ieder jaar in november is de golfbaan slottoneel van de DP World Tour, een bekende golfcompetitie.

Nog maar een paar jaar geleden woonde Van de Wall nog officieel op Cyprus, in de hoofdstad Nicosia. In werkelijkheid verbleef hij er nooit. Hij was regelmatig in zijn woning in Leersum, waar hij ook zijn buitenlandse vriendin naartoe probeerde te halen.

Dat viel op bij de Belastingdienst. In de zomer van 2018 kwam de fiscale opsporingsdienst FIOD langs. In het kader van een strafrechtelijk onderzoek bezwaarde de fiscus de villa van de dj in Leersum vervolgens met een hypotheek van 4 miljoen euro, als onderpand voor een eventuele naheffing.

Afrojack hoopt aan vervolging te ontkomen. Zijn advocaat Margriet Koedooder laat weten dat het onderzoek nog niet is afgerond, maar ze verwacht dat de zaak in goed overleg met Belastingdienst en Openbaar Ministerie kan worden afgewikkeld.

Van de Wall is niet de enige dj die al dan niet virtueel elders domicilie zoekt voor zichzelf of voor intellectueel eigendom. Dat blijkt uit onderzoek van NRC in internationale handels- en merkenregisters.

De Franse ster David Guetta ging Van de Wall voor en woont officieel ook al enige tijd in Dubai. Het Italiaans/Zweedse trio Swedish House Mafia stalde intellectueel eigendom in een vennootschap op de Britse Maagdeneilanden, maar heeft die inmiddels verplaatst naar Londen. De Schotse dj Calvin Harris heeft intellectueel eigendom in een vennootschap op Jersey ondergebracht. Dit Kanaaleiland staat net als de Maagdeneilanden bekend als belastingparadijs.

De wereldberoemde Nederlandse dj’s Tiësto, Headhunterz en het duo W&W hebben of hadden net als Van de Wall een constructie die loopt via Cyprus. Afrojack en Tiësto (Tijs Verwest) hebben ook intellectueel eigendom ondergebracht op Kanaaleiland Guernsey.

Headhunterz (Willem Rebergen) probeerde zijn buitenlandse vriendin naar Nederland te halen, terwijl hij officieel op Cyprus resideerde. Dat bleek ingewikkeld. Hij is tot inkeer gekomen en heeft zichzelf vorig jaar bij de Nederlandse fiscus gemeld.

Sindsdien is de Belastingdienst op jacht naar dj-miljoenen.

Dj Tiësto op het Amsterdam Dance Event in de Ziggo Dome Foto Paul Bergen/ANP Kippa

Fiscalist B.

Als brein achter de Cyprus- en Guernsey-constructies wordt gewezen naar de Gooise ‘fiscalist van de sterren’ Frank B. Hij was het die de Nederlandse dj’s adviseerde. Ook naar deze fiscalist loopt strafrechtelijk onderzoek, zo maakte het Openbaar Ministerie vorig jaar maart bekend. B is nog altijd lid van de raad van toezicht van Linda de Mols goededoelenorganisatie Linda Foundation. Justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij belastingfraude, versturen van valse belastingaangiften en verrichten van trustdiensten – vennootschappen van anderen besturen – zonder de benodigde vergunning.

Dat laatste strafbare feit heeft B. mogelijk uitgevoerd voor Tijs Verwest (Tiësto). Deze uit Breda afkomstige dj verblijft zelden in Nederland en liet B. zijn Nederlandse holding besturen. Die omvat onder meer investeringen in vastgoed en start-ups. Volgens het Handelsregister is B. daar eind vorig jaar mee gestopt en wordt de bv nu gerund door een Maastrichts bedrijf dat wel een trustvergunning heeft. Het management van Tiësto heeft niet gereageerd op een e-mail van NRC met vragen hierover.

De advocaat van B., Annabel Vissers, reageert evenmin op een e-mail met vragen. Eerder liet ze in een persbericht weten dat haar cliënt „verbijsterd” is over de justitiële verdenkingen. Het onderzoek richt zich volgens haar op twee klanten van de fiscalist.

Over dj Headhunterz verklaarde Vissers dat B.’s advies „inhoudelijk goed” was. „Dat Rebergen het advies van B. niet opvolgde en in Nederland bleef, staat daar los van”, stelde ze tijdens een civiele rechtszaak die Rebergen in maart vorig tegen B. had aangespannen wegens vermeende nalatigheid met het oog op de zorgplicht. De rechter ging in Vissers’ redenering mee en oordeelde in het voordeel van de fiscalist. De advocaten van Rebergen zijn tegen dat vonnis in beroep gegaan.

Ofschoon Frank B. deze zaak won, hebben twee voormalige werkgevers van hem – waarvoor hij werkte toen hij de omstreden adviezen gaf – wél een schikking met Rebergen getroffen. Dat waren advocatenkantoren Greenberg Traurig en Certa Legal.

Volgens ingewijden kreeg ook dj-duo W&W – Willem van Hanegem (zoon van de oud-Feyenoord-voetballer) en Ward van der Harst – bezoek van de FIOD. Ze werkten met dezelfde dienstverleners als Afrojack, wijzen gegevens uit het merkenregister van de Europese Unie en het handelsregister van Cyprus uit. De woordvoerder van W&W reageert niet op een e-mail met vragen. Een woordvoerder van de FIOD wil geen vragen beantwoorden.

Kedeng Kedeng N.V.

Brievenbus-bv’s aanhouden in een fiscaal zonnig oord waar je als artiest geen ‘duurzame band’ mee hebt, is niet toegestaan. Vroeger kon het wel. Zo richtte de Nederlandse zanger Robert Long eind jaren tachtig een vennootschap op Jersey op om zijn rechten te stallen. Hij kwam er nog mee weg.

Volkszanger Guus Meeuwis werd rond 2000 al wel teruggefloten toen hij probeerde royalty’s via de vennootschap Kedeng Kedeng N.V. op Curaçao te laten lopen. Meeuwis kwam met de schrik en een naheffing vrij. Maar op papier emigreren, zoals dj Van de Wall (Afrojack) had gedaan, gaat de fiscus te ver.

Van de Wall vindt zelf dat hem niets te verwijten valt. Vorig jaar november verklaarde hij tijdens een rechtszitting dat zijn voormalig manager Hugo Langras en fiscalist Frank B. de constructie hadden bedacht. De ex-manager ziet dat anders. Volgens hem had B. die uitgedacht op verzoek van Van de Wall. Langras was slechts uitvoerder, in opdracht van de dj.

Tijdens die zaak, door Langras aangespannen tegen Van de Wall, stelde de dj ook dat hij niet meer in Nederland woont. „De advocaat van Van de Wall stelt dat een buitenlandse rechter over de zaak zou moeten oordelen, omdat hij geen ingezetene van Nederland is”, laat Langras’ advocaat Rob van Dongen per e-mail weten.

Het is onduidelijk waarom Van de Wall naar Dubai verhuisd is. Advocaat Koedooder zegt niet bevoegd te zijn daar iets over te zeggen. De huidige manager van Van de Wall reageert niet op een e-mail met vragen.

Mogelijk zijn er fiscale redenen voor de jongste verhuizing. „Dubai is een soort Monaco”, legt advocaat en belastingadviseur Terence Vink van Taxwise uit. Hij heeft overigens niets met de zaken rondom Van de Wall of B. te maken. Vink: „Als hij het heffingsrecht naar Dubai verlegt door er te gaan wonen en vandaaruit factureert, betaalt hij daar nul procent belasting. Dat geldt ook voor royalty’s op toekomstige producties als hij die daar stalt.”

Vink vindt het vreemd dat Nederland geen gunstiger regels treft voor dit soort artiesten. Een andere belastingadviseur, die op voorwaarde van anonimiteit met NRC sprak, deelt deze mening.

Vink: „ Nederland functioneert wél als belastingparadijs voor buitenlandse artiesten. Waarom geen voordelige regeling voor Nederlandse artiesten maken, en zo voorkomen dat mensen als Tiësto en Afrojack wegtrekken? Dan heft de Belastingdienst tenminste nog iets, en geven zij hier meer uit aan huizen, auto’s en dergelijke.”