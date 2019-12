Feest aan tafel

Nadia Zerouali

maakt groenten met gestoomde couscous en cranberry-rozenharissa.

‘Voor mij betekent feest: samen eten met familie of vrienden. In december is het heel vaak feest. We vieren mijn verjaardag, Sinterklaas, Kerst – vaak met vrienden in Frankrijk, met een sok vol lekkers bij de open haard voor Tariq. Ik ben een vrouw van twee culturen, ik vier alle feesten flink mee.

„Met Kerst gourmetten we. Veel Nederlanders hebben daar een antipathie tegen. Ja, we zitten de hele avond achter kleine pannetjes in de rook. Maar wij gourmetten niet met een kant-en-klaar supermarktpakket hè, we pakken het culinair aan, met kwarteleitjes enzo.

„Een feestdiner met geroosterde groenten is al jaren een traditie in onze familie. Ik heb een grote oven, daar schuif ik een grote schaal met seizoensgroenten in, ik bak er broden bij en maak salades en dan ben ik klaar: zo hoef ik niet de hele avond in de keuken te staan. Ik ben niet zo van de liflafjes en van de sausjes, dat is niet mijn kookstijl. Ik kook vaak Arabisch en ik kook groots.

„Voor mij is dit een compleet hoofdgerecht. Maar er kan ook prima vlees bij, de oven is toch al aan. Ik eet zelf weinig vlees, en al helemaal geen vlees uit de bio-industrie. Als ik in Marokko ben, en ze slachten zo’n lekker rondscharrelend kipje of schaapje, dan eet ik het met liefde op. Daar wordt het bewust geslacht, bewust gekookt, bewust opgegeten, en er wordt bijna niets van weggegooid.”