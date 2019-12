Facebook in beroep in zaak nepadvertenties De Mol

Facebook gaat in beroep tegen het vonnis over het weren van nepadvertenties voor bitcoins waarin media-ondernemer John de Mol voorkomt. Het sociale medium maakte vrijdag bekend dat het vonnis uit november „technische en juridische vragen” oproept die Facebook aan de rechter wil voorleggen. De rechtszaak werd aangespannen door De Mol.

Facebook zegt niet aan alle eisen uit het vonnis te kunnen voldoen. „Zo moeten we bijvoorbeeld bij het filteren ook naar de ‘landing pages’ op andere websites kijken, terwijl deze niet onder onze controle staan”, aldus het bedrijf. Een landing page is de pagina waar de bezoeker terechtkomt na het klikken op een link.

De Mol was naar de rechter gestapt om valse Facebook-advertenties te laten verwijderen waarin hij zogenaamd mensen aanraadt geld te investeren in bitcoins. Ook de foto’s van onder anderen Jort Kelder, Eva Jinek, Humberto Tan en Marco Borsato werden gebruikt bij dergelijke reclames. De Amsterdamse rechtbank oordeelde in november dat Facebook „alles moet doen wat in zijn vermogen ligt om de advertenties te weren en te voorkomen dat deze weer opduiken”.