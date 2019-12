Musk wint rechtszaak van duiker die hij ‘meneer de pedo’ noemde

Topman Elon Musk van Tesla hoeft de Britse duiker Vernon Unsworth geen schadevergoeding te betalen. Volgens een achtkoppige jury in Los Angeles was er geen sprake van laster toen hij hem vorig jaar op Twitter pedo guy noemde, meldt de BBC. De duiker was lid van het reddingsteam dat een groep Thaise voetballertjes uit een grot bevrijdde en had 190 miljoen dollar (171 miljoen euro) schadevergoeding geëist.

Tijdens de reddingsactie van het Thaise voetbalteam vorige zomer bood Musk een duikboot aan. De 64-jarige Unsworth noemde dat toen een publiciteitsstunt, omdat de duikboot van Musk helemaal niet geschikt zou zijn voor het smalle grottenstelsel. Hij zei in een interview met CNN dat Musk zijn duikboot „kon steken waar het pijn doet”.

Daarop ging Musk op Twitter flink tekeer tegen de Britse duiker en sloot hij zijn tirade af met „sorry hoor, pedo guy, je vroeg hier echt om”.

Unsworth reageerde woedend en spande een rechtszaak aan. Volgens zijn advocaten heeft Musk de duiker ten overstaan van een miljoenenpubliek in een zeer kwaad daglicht heeft gesteld „op een moment dat eigenlijk het meest trotse moment van zijn leven had moeten zijn”. Musk had destijds 22 miljoen volgers op Twitter.

Musk voerde in de rechtbank aan dat iemand „meneer de pedo” noemen een belediging is en geen constatering van een feit, waardoor er geen sprake is van laster. De jury in Los Angeles geeft de topman van Tesla daar nu gelijk in. Musk zei eerder deze week tegen de rechtbank dat pedo guy een heel normaal scheldwoord was in Zuid-Afrika waar hij is opgegroeid.

De jury bestaande uit vijf vrouwen en drie mannen nam volgens persbureau Reuters een unaniem besluit. Musk reageerde opgetogen en zei dat zijn „vertrouwen in de mensheid weer is hersteld.”